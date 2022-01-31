Дмитрий Песков: США сеют панику, на Украине истерят и собирают фронтовые мешки

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В понедельник, 31 января, журналист «Комсомольской правды» задал официальному представителю Кремля вопросы, касающиеся взаимоотношения Киева и Вашингтона, а также - работы американских СМИ

- ...Дмитрий Сергеевич, как бы вы прокомментировали такую информацию, которая в разных вариациях в эти дни звучит (и в наших, и в американских, и в европейских СМИ)? Белый дом недоволен, якобы, позицией президента Зеленского по поводу «угрозы вторжения» России. Как сообщают (особенно американские источники), украинский глава обвиняет Штаты в том, что они «сеют панику» на Украине, из страны «деньги выводятся», экономика страдает. А Байдена раздражает, как пишут американские СМИ, «приуменьшение угрозы», со стороны России, при этом Киев все равно просит оружие. Можно ли, основываясь на этой информации, сделать вывод о том, что этот сценарий трещит по швам... И шоу (уже сейчас можно сказать), оно не удалось - по поводу так называемой «агрессии России» по отношению к Украине?

Вот что - дословно - ответил Песков...

- Ну, вы знаете, к нашему сожалению, американские СМИ в последние месяцы публикуют очень большое количество непроверенной, искаженной и заведомо лживой и провокационной информации о том, что происходит на Украине и вокруг нее.

Это становится очевидно уже практически для всех.

Вот почему, к этим публикациям нужно соответствующим образом и относиться.

То, что истерика, раскручиваемая Вашингтоном, действительно приводит к истерике на Украине, где люди чуть ли уже не фронтовые мешки собирают, это тоже очевидно, это факт, это действительно так.

Ну, вот это и есть та самая обратная сторона, очень пагубная, очень вредная сторона той кампании, которую сейчас проводится из Вашингтона.

И мы последовательно эту линию критикуем и призываем Вашингтон и союзников Вашингтона на европейском континенте отказаться от этой линии, занять конструктивную, спокойную, взвешенную позицию.

- Еще такой вопрос возникает. Надо ли нашим политикам и нашим СМИ так активно все это освещать или можно было бы делать это гораздо лаконичнее?

- Мы не вправе с вами говорить СМИ, сколько и чего им надо освещать.

Но мы с вами вправе порекомендовать людям как можно меньше читать этой информации и сохранять… (спокойствие).

- Очень ценный совет. Спасибо большое, Дмитрий Сергеевич.

- Пожалуйста.