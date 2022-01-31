Сын Куравлева подтвердил, что прощание с актером пройдет 1 февраля 2022 в Центральной клинической больнице

Леонида Куравлева похоронят рядом с его супругой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Прощание с Леонидом Куравлевым и отпевание состоятся 1 февраля в 11 часов в ЦКБ (ул. Маршалла Тимошенко, д.15). Похороны пройдут в тот же день в 13 часов на Троекуровском кладбище. Леонида Куравлева похоронят рядом с его супругой Ниной Васильевной.

В разговоре с kp.ru сын артиста Василий Куравлев опроверг гуляющие в Сети слухи, что у семьи народного артиста нет денег на его похороны.

- Это неправда и ерунда какая-то. К сожалению, в последние дни про нашу семью написали много неправды, - сказал нам Василий. – Мы не нуждаемся в помощи, со всеми заботами справимся. Никакого разлада в семье нет. Отношения с отцом у нас с сестрой Катей были прекрасные. Мы – его любимые дети. А то, что отец оказался в последний год жизни в тех заведениях, о которых писали СМИ (частный пансионат для пожилых людей, больница и хоспис – Ред.), было вызвано предписаниями врачей и его диагнозами. Было нереально в той ситуации держать отца дома. Поэтому ставить нам это в вину несправедливо и нечестно. Отец столько бы времени не прожил дома, сколько он смог прожить в пансионате. И то, что из больницы в Коммунарке пришлось перевезти его в хоспис, было решением врачей. В больнице не было средств вылечить все его болезни. Нам сказали: хоспис – единственное решение. Действительно там его поддерживали, как могли. Не ограничивали и нас в возможности его навещать. Мы были рядом до последнего его вздоха.

Напомним, народный артист РСФСР Леонид Куравлев скончался 30 января на 86-м году жизни от остановки сердца. С лета 2021 года жил в частном пансионате для пожилых людей в Москве, в Филях. 5 января его госпитализирован в больницу в Коммунарке. Затем перевели в Первый московский хоспис им.Миллионщиковой.