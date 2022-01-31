Путин поддержал идею замены лишения свободы принудительными работами

Обсуждали, как нашу исправительную систему сделать исправительной по-настоящему. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Владимир Путин принял в Кремле министра юстиции Константина Чуйченко. Обсуждали, как нашу исправительную систему сделать исправительной по-настоящему. А то по статистике 44% заключенных после тюрьмы идут на новое преступление.

- Эти люди не подготовлены к жизни на свободе, они не могут получить работу, не имеют денежных средств, которые необходимы для того, чтобы начать новую жизнь, и, конечно же, они нуждаются в помощи, - Чуйченко объяснил президенту, откуда такой большой процент рецидивов.

Решить проблему должна новая служба во ФСИН. Она и займется подготовкой зеков к освобождению. Министр рассказал, что арестантам помогут с образованием, доступом к соцуслугам, медицине. Будет и психологическая помощь.

- Будет оказана помощь в налаживании социально полезных связей, - добавил глава Минюста.

Под это дело у президента попросили разрешить главе ФСИН нанять нового заместителя, отвечающего за пробацию (так назвали подготовку к освобождению).

- Хорошо. Реестр, наверное, нужно вести этих людей? – согласился Путин.

Второе предложение Чуйченко: развивать принудительные работы. Министр объяснил, что работающий человек обходится государству гораздо дешевле. Плюс люди получают зарплату, «живут в нормальных условиях, общаются с родственниками и имеют право выходить в город».

- Порядка 100 тысяч человек достойны того, чтобы лишение свободы им заменили на принудительные работы, - уточнил министр.

Борьба с рецидивами дешевой не будет. В Минюсте посчитали, что надо нанять 50 тысяч человек для подготовки зеков к жизни вне тюрьмы. Для принудительных работ придется построить новые помещения (500 тысяч рублей на одного человека) – обычные колонии не годятся.

Но даже так должно получиться дешевле, чем сторожить зеков по старинке.

- Фактически они сами оплачивают расходы, связанные с их содержанием, - сказал Чуйченко о местах с принудительным трудом.

Еще Путину рассказали, как поменялось количество арестантов за 100 с лишним лет. В 1913 году сидело 194 тысячи человек.

- Население было маленькое, - заметил президент.

- Население 134 миллиона было. Не сказал бы, что оно отличается существенно, - парировал министр.

- Да. При Советском Союзе было больше, - согласился Путин, добавив, что в сейчас количество заключенных сокращается.

- В 2000 году – 1,06 миллиона, в 2021-м – 483 тысячи. И не все из них находятся непосредственно в местах лишения свободы, там есть еще часть, которая находится в следственном изоляторе, - сообщил Путин.