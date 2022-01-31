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Политика31 января 2022 12:14

Российские войска получат 10 тысяч современных "Калашниковых" с телескопическими прикладами

Стрелок сможет следить за расходом боеприпасов через прозрачную вставку в магазине
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
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Новая версия автомата "Калашникова" выпущена с учетом замечаний военнослужащих, которые участвовали в боевых действия в Сирии

Новая версия автомата "Калашникова" выпущена с учетом замечаний военнослужащих, которые участвовали в боевых действия в Сирии

Фото: Министерство обороны РФ

10 тысяч современных автоматов АК-12 будут поставлены до конца 2022 года в войска Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированные в регионах Урала, Сибири и Поволжья. Современные образцы стрелкового оружия придут на замену автоматов более ранних модификаций.

Новая версия автомата "Калашникова" выпущена с учетом замечаний военнослужащих, которые участвовали в боевых действия в Сирии.

- АК-12 — 5,45-мм автомат абсолютно нового уровня. Разработан концерном "Калашников". По сравнению с предыдущими версиями автомата АК-74М и АКМ он обладает повышенной эргономикой. АК-12 имеет несколько планок Пикатинни для установки дополнительного оборудования: прицелов, передней рукояти, фонаря, лазерного целеуказателя. Магазин автомата оснащен прозрачной вставкой для контроля боезапаса, - сообщили в Минобороны России.

Также автомат имеет телескопический "Г-образный" армированный приклад у которого отсутствует люфт в сложенном состоянии, новый диоптрический целик уменьшенной длины, новую пистолетную рукоять, что теперь соединена со спусковой скобой и имеет двухстороннюю кнопку для извлечения пенала с предметами для чистки оружия.

В 2021 году в ЦВО было завершено перевооружение на АК-12 миротворческого соединения из Поволжья. Почти 1 тысяча единиц АК-12 было поставлено в бригаду специального назначения, дислоцированную в Новосибирской области и в соединение спецназа в Самарской области.

Напомним, ЦВО дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов России. В состав округа структурно входит ряд зарубежных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

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