Российские войска получат 10 тысяч современных "Калашниковых" с телескопическими прикладами

Новая версия автомата "Калашникова" выпущена с учетом замечаний военнослужащих, которые участвовали в боевых действия в Сирии Фото: Министерство обороны РФ

10 тысяч современных автоматов АК-12 будут поставлены до конца 2022 года в войска Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированные в регионах Урала, Сибири и Поволжья. Современные образцы стрелкового оружия придут на замену автоматов более ранних модификаций.

Новая версия автомата "Калашникова" выпущена с учетом замечаний военнослужащих, которые участвовали в боевых действия в Сирии.

- АК-12 — 5,45-мм автомат абсолютно нового уровня. Разработан концерном "Калашников". По сравнению с предыдущими версиями автомата АК-74М и АКМ он обладает повышенной эргономикой. АК-12 имеет несколько планок Пикатинни для установки дополнительного оборудования: прицелов, передней рукояти, фонаря, лазерного целеуказателя. Магазин автомата оснащен прозрачной вставкой для контроля боезапаса, - сообщили в Минобороны России.

Также автомат имеет телескопический "Г-образный" армированный приклад у которого отсутствует люфт в сложенном состоянии, новый диоптрический целик уменьшенной длины, новую пистолетную рукоять, что теперь соединена со спусковой скобой и имеет двухстороннюю кнопку для извлечения пенала с предметами для чистки оружия.

В 2021 году в ЦВО было завершено перевооружение на АК-12 миротворческого соединения из Поволжья. Почти 1 тысяча единиц АК-12 было поставлено в бригаду специального назначения, дислоцированную в Новосибирской области и в соединение спецназа в Самарской области.

Напомним, ЦВО дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов России. В состав округа структурно входит ряд зарубежных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.