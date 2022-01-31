Суд арестовал 18-летнего парня, который взорвал православную гимназию в Серпухове

Струженков обвиняется по статьям «Покушение на убийство» и «Незаконное изготовление взрывчатых веществ»

Басманный суд Москвы арестовал 18-летнего Владислава Струженкова - молодого человека, который устроил взрыв у дверей православной гимназии в Серпухове.

- Струженков обвиняется по статьям «Покушение на убийство» и «Незаконное изготовление взрывчатых веществ». Он арестован до 31 марта, - сообщили kp.ru в суде.

Напомним, взрыв у гимназии на территории женского монастыря в Серпухове устроил бывший выпускник учебного заведения Владислав Струженков. Он пытался пронести самодельную бомбу в школу и привести ее в действие во время молебна, на который собирались ученики всех классов. Но взрывное устройство сработало на входе. Десять учеников получили различные травмы. Сам взрывник - серьезные повреждения рук и ног (одну из ног в итоге пришлось частично ампутировать).

- Все это время, Струженков находился под охраной в больнице. Состязание его здоровья не позволяло вывезти его на арест, - рассказал kp.ru источник в следствии. - А теперь ему ничего не мешает находиться в СИЗО.

Струженков на допросах рассказал, что собирал и тестировал взрывное устройство в лесу недалеко от дома. Взорвать школу он собирался, потому что не видит в жизни людей смысла и считает человечество «пылью».