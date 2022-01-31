Россиян с потребительскими займами хотят отправить на кредитные каникулы

Начата работа над новым законопроектом, который даст заемщикам с потребительскими займами на временную отсрочку платежей. Фото: Shutterstock

У ипотечников есть возможность «уйти на каникулы», а у остальных заемщиков его нет. Непорядок! Так рассудили в Центробанке. И начали работу над новым законопроектом, который даст заемщикам с потребительскими займами такое право.

Кредитные каникулы - это отсрочка платежей. Если у заемщика возникли проблемы с деньгами, он может обратиться в банк с просьбой дать ему такие каникулы. И тогда должника не будут наказывать за просрочку. Но право на каникулы дают не всем подряд: как правило, банки просят документы, подтверждающие материальные проблемы. Например, справку из больницы или трудовую книжку с записью о сокращении. Банкиры могут и отказать заемщику в отсрочке, если сочтут причины недостаточно уважительными.

Уйти на каникулы можно будет не четырежды в год, как в школе, а один раз в течение срока действия займа. Продолжительность каникул определяет банк, но обычно это не больше трех месяцев.

О том, что с закредитованностью россиян нужно что-то делать, в Центробанке говорят уже давно. На днях ЦБ подвел итоги прошлого года, которые показали, что мы все глубже влезаем в долговую яму. В прошлом году россияне взяли на 20% больше потребительских кредитов, чем в 2020-м.

- Беспокоит не сама цифра 20%, а что этот рост опережает увеличение доходов населения, - сказал директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов. И теперь при помощи каникул власти хотят облегчить и без того невеселую жизнь российских заемщиков.