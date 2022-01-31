Раскрыты долги мужа-миллионера Анастасии Заворотнюк

Раньше Петр Чернышев вместе с популярной супругой позировал для обложек глянца и раздавал интервью Фото: Мила СТРИЖ

С тех пор, как Анастасии Заворотнюк диагностировали онкологию (у актрисы глиобластома головного мозга - одна из самых агрессивных опухолей, которая убила Жанну Фриске, Дмитрия Хворостовского и др.), ее семья ведет затворнический образ жизни. Если раньше Петр Чернышев вместе с популярной супругой позировал для обложек глянца и раздавал интервью, то теперь увидеть мужа Заворотнюк можно разве что на ледовых шоу Татьяны Навки. Олимпийская чемпионка близко дружит с фигуристом, поэтому в спектаклях на льду от "Навка шоу" у него всегда главные роли. И повышенные гонорары: так, только за новогодние праздники Петр Чернышев заработал 7 млн 875 тысяч рублей за участие в постановке "Лебединое озеро".

Однако, несмотря на миллионные заработки, есть у фигуриста и долги. Как выяснил сайт kp.ru, с ноября-2021 по январь-2022 муж Заворотнюк накопил неоплаченные "письма счастья" от ГИБДД на сумму 27 750 рублей. Автомобиль Мерседес-Бенц S350 оформлен на 78-летнюю тещу фигуриста Валентину Борисовну Заворотнюк, как, впрочем, и другие машины семьи - Ниссан и Порше. При этом за рулем, судя по камерам видеонаблюдения на дорогах, ездит именно Чернышев.

Нарушения Петра Чернышева регулярно попадают в объектив камер видеофиксации.

Большинство штрафов фигурист получил за превышение скорости. Кроме того, есть санкции и за несоблюдение разметки, выезд на полосу общественного транспорта, нарушение парковки и даже эвакуацию авто. Часть "писем счастья" не оплачены в срок, поэтому в скором времени долги фигуриста (а точнее, его тещи, как владелицы авто) рискуют оказаться в базе судебных приставов.

Тем временем, Анастасия Заворотнюк продолжает бороться с тяжелой болезнью. Как призналась недавно ее дочь Анна, лечение стоит огромных денег - для рядовых пациентов такие суммы просто немыслимы. Сама артистка из-за недуга очень изменилась: "Тяжело видеть ее такой", - кратко высказалась дочь. Однако, слухи о том, что из-за болезни Заворотнюк не может говорить, оказались выдумкой: эти новости семья опровергла.