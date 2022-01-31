Прощание с Виктором Мережко состоится 3 февраля 2022 в Доме кино

Виктор Мережко скончался в больнице в Петербурге, а будет похоронен в Москве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По предварительной информации, похороны режиссера Виктора Мережко состоятся в четверг, 3 февраля 2022 года, на Троекуровском кладбище. Об этом рассказала kp.ru дочь кинодраматурга Мария Мережко.

- Прощание с отцом пройдет в четверг, 3 февраля, в Большом зале Дома кино, время уточню чуть позже, - сказала нам Мария. – Всё случилось так неожиданно. Папы не стало вчера (30 января) поздно вечером. Поэтому срочно надо решить множество вопросов с Троекуровским кладбищем, с Домом кино.

Виктор Мережко скончался в больнице в Петербурге, а будет похоронен в Москве. Его родные организуют службу вывоза, приходится оформлять дополнительные документы. Машина с телом Виктора Мережко отправится из Петербурга утром 1 февраля.

Напомним, известный кинодраматург и режиссер умер 30 января в больнице от осложнений коронавируса. Ему было 84 года. В больницу он поступил 10 января. Там выяснилось, что у Мережко одно легкое поражено на 90%, а второе на 95%. Его сразу положили в реанимацию. За неделю врачи смогли ему очистить легкие до 65%. Он начал ходить, шутил, медики делали оптимистические прогнозы. И вдруг отнялась нога. Решили делать срочную операцию. После неё он стал угасать… "Отец буквально за неделю ушел. Считаю, что операция под общим наркозом была совершенно бессмысленна", - сказала "КП" его дочь Мария.

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