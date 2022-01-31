Испытать удачу и протянуть руку помощи: Coca-Cola и «Пятёрочка» подвели предварительные итоги акции «Миллион желаний»

Новый год – время, когда случаются чудеса и сбываются мечты, время, когда хочется делать добрые дела и наполнять мир теплом. Помочь реализовать заветные желания и одновременно – протянуть руку помощи тем, кто в этом нуждается, решили Coca-Cola в России и «Пятёрочка». Акция «Миллион желаний» объединила бизнес и благотворительный «Фонд продовольствия «Русь». А её итоги показали – идея испытать удачу и одновременно поддержать тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации, пришлась россиянам по душе.

Время чудес

Акция «Миллион желаний» проходила с 30 ноября по 10 января, и за это время её участниками стали 1 619 339 человек со всех уголков страны. Достаточно было сделать покупку на 555 рублей, активировать акцию в приложении – и участник получал шанс на выигрыш. Больше покупок – больше шансов. А за приобретение товаров компаний-партнёров на 200 рублей - дополнительный шанс. Призы – от тысячи до миллиона рублей - разыгрывали каждую неделю.

- Основная идея акции - сделать так, чтобы заветные желания близких реализовались в канун нового года. Ведь это время волшебства и чудес, а порой нам сложно поверить, что они могут быть совсем рядом и случаются в том числе и с нами, - отметила менеджер по устойчивому развитию и взаимодействию с местными сообществами по стране Coca-Cola в России Екатерина Лужных. - Поэтому мы постарались создать такие условия акции, чтобы как можно большее количество людей имели бы реальный шанс на приз: предполагалось огромное количество небольших выигрышей, средних и крупных.

Для сотен покупателей такие неожиданные подарки стали приятным финансовым подспорьем для праздничных покупок. А жительница Альметьевска, которой посчастливилось выиграть один из главных призов – миллион рублей – даже не сразу смогла поверить своему счастью.

- Ни разу в жизни ничего не выигрывала, поэтому с трудом верится, - призналась она. – Магазин мне по пути, часто делаю тут покупки, поэтому сразу решила принять участие в акции. Но что выиграю миллион, даже подумать не могла. Деньги позволят мне не только поправить здоровье, но и позаботиться о близких, оплатить образование дочери. Чудесный новогодний подарок!

Простая механика добра

Но главной целью акции стала помощь тем, кому поддержка нужна особенно сильно. Сделать это легко и просто мог каждый участник акции, никаких дополнительных действий при этом не требовалось. За каждого человека, принявшего участие в предновогоднем «Миллионе желаний», Coca-Cola и «Пятёрочка» перечисляли по три рубля «Фонд продовольствия «Русь», который вот уже 10 лет оказывает помощь продуктами самым незащищённым слоям населения.

- Новый год - отличная возможность привлечь внимание людей к тем, кому нужна помощь и поддержка. Но в предпраздничной суете не всегда удается найти время и разобраться, как стать сопричастными доброму делу, - объяснила Екатерина Лужных. - Поэтому мы предложили максимально простую механику, когда достаточно стать участником акции и уже этим помочь семьям с детьми, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. По итогу акции мы вместе с «Пятёрочкой» приняли решение поддержать Фонд и удвоить собранную сумму, дополнив ее до 10 миллионов рублей. Это позволило оказать помощь продуктовыми наборами более чем шести тысячам семей.

- Верить в чудо и ждать исполнения своих желаний в новом году - это свойственно не только детям, но и взрослым. Настроение праздника охватывает всех без исключения, и мы в “Пятёрочке” каждый год стараемся эту атмосферу добра поддерживать, делиться теплом и заботой. Надеюсь, благодаря нашей акции мы вместе с нашими гостями и партнером Coca-Cola в России смогли сделать чуть более счастливыми и тех, кто особенно нуждается во внимании, помощи и поддержке. И сохранили в сердцах веру в чудо и добро, - добавила директор по маркетинговым коммуникациям торговой сети «Пятёрочка» Оксана Трофимова.

В компании признались – акцию подобного формата, когда в привычную многим покупателям промо-кампанию добавили благотворительную составляющую, Coca-Cola в России провела впервые. Но опыт уже оценивают как успешный и не исключают его повторения.

- Мы знаем, что потребители настороженно реагируют, когда большие бренды говорят о благотворительности. Поэтому выбрали надежного партнера в некоммерческом секторе и планируем максимально открыто отчитаться о том, кому и как была оказана помощь, - подчеркнула Екатерина Лужных. - Мы уверены, что ресурсы и возможности Coca-Cola, в том числе через такие промо-акции, позволяют привлекать больше внимания к социальным проблемам. И как следствие - помогать решать их через объединение усилий ритейлера, производителя и потребителя.

Сейчас средства уже поступили на счёт благотворительного фонда, продуктовые наборы закуплены и доставлены адресатам. А значит – акция, в которую каждый из участников сделал свой вклад доброты и заботы – удалась.