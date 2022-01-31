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Политика31 января 2022 13:13

Россиянка с обложки «КП», задержанная в Минске, созналась в участии в несанкционированных акциях

Силовики показали видеопризнание Веры Цвикевич, попавшей в августе 2020 года на первую страницу «Комсомолки»
Александр КОЦ
Александр КОЦ
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Россиянка Вера Цвикевич: "В своих действиях я полностью раскаиваюсь".

Россиянка Вера Цвикевич: "В своих действиях я полностью раскаиваюсь".

Фото: YouTube

«В августе 2020 года я участвовала в несанкционированных митингах в Минске, в сцепках на проезжей части, - говорит она дрожащим голосом. - В своих действиях я полностью раскаиваюсь. И всем людям советую не принимать больше участия в таких мероприятиях».

Видео публикуется в Телеграм-канале ГУБОП МВД Белоруссии, которое, судя по всему, и занималось полтора года розыском опасной преступницы Цвикевич. На одном из фото она действительно идет по проезжей части сцепившись локтями с единомышленниками. Как и десятки тысяч им подобным в те дни.

Обложка "КП Беларусь" с фотографией Веры Цвикевич, выпуск от 25 августа 2020 г.

Обложка "КП Беларусь" с фотографией Веры Цвикевич, выпуск от 25 августа 2020 г.

«Чем она, как гражданка Российской Федерации, думала, идя на зомби-шатания по Минску с действующим ВНЖ в Беларуси? По профессии актер, желающий славы. Ну, слава есть, осталось только в тюрьме годик-другой посидеть и смело пожинать плоды. Майка, в которую она одета на протесте, как бы намекает на резкие изменения образа жизни», - назидательно сопроводил комментарием Телеграм-канал видео-раскаяние девушки.

Вера во время минских событий в августе 2020 г.

Вера во время минских событий в августе 2020 г.

Фото: Александр КОЦ

В принципе, если позволяет вместительность следственных изоляторов и колоний, по подобным фотографиям можно осудить десятки тысяч человек, участвовавших в протестных акциях в Белоруссии в августе 2020 года.

Возможно, судьбой Цвикевич заинтересуется новоиспеченный белорусский правозащитник Роман Протасевич (экс-боевик неонацистского «Азова» и экс-редактор Телеграм-канала Нехта, координировавшего протесты-2020), который совсем недавно был одним из самым разыскиваемых персон в Белоруссии и после задержания которого Минск огреб серьезные санкции. На днях он был отпущен из-под домашнего ареста. Он же не ходил в сцепке по улицам, а лишь призывал к массовым беспорядкам и их координировал.

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