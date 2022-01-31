«Желаю вам всем упокоиться с миром»: Перед смертью «Мисс США — 2019» оставила тревожную запись в соцсетях

Тело 30-летней модели Чесли Крист обнаружили в семь утра в воскресенье возле 60-этажного небоскреба Orion в Нью-Йорке Фото: Instagram.com

Тело 30-летней модели Чесли Крист обнаружили в семь утра в воскресенье возле 60-этажного небоскреба Orion, где девушка жила, на Манхэттене. По характеру травм на теле погибшей, полицейские пришли к выводу, что смерть Крист не была не насильственной.

Победительница конкурса красоты "Мисс США" 2019 года Чесли Крист умерла после падения с небоскреба в Нью-Йорке. Фото: Zuma\TASS

В последний раз модель видели ранним утром на открытой террасе, расположенной на 29 этаже. Перед своей гибелью, как сообщили источники, девушка оставила записку, где указала, что оставляет все свое имущество и состояние матери.

Как отметили близкие и друзья Челси Крист, модель долгое время работала с психотерапевтом. В 2019 году она поделилась своим рецептом борьбы со стрессом: «Я много делаю, чтобы сохранить свое психическое здоровье. И самое главное - я разговариваю с терапевтом. Она дает мне отличные советы, когда мне грустно или весело, или когда у меня впереди напряженный месяц».

Фото: Instagram.com

Через год в интервью Hilltop девушка рассказала о трех вещах, которые помогают ей заботиться о себе: «Первое - это расписание. Будильник каждый день звонит в 6:45. Второе - четкие границы. В 6 часов вечера я закачиваю отвечать на звонки и электронные письма. Третье - у меня есть график регулярных тренировок, которые помогают поддерживать здоровье и остроту ума».

К последнему снимку, который Чесли Крист опубликовала в своем Инстаграме, она оставила такую подпись: «Пусть все вы в этот день упокоитесь с миром» (rest and peace — традиционная американская фраза по отношению к умершим людям, аналогичная русской «покойтесь с миром»). Это послание звезда сопроводила своей студийной фоткой и эмодзи в виде сердечка.

Чесли Крист родилась 28 апреля 1991 года в Мичигане, а выросла в Северной Каролине, куда перебралась вся семья. Девочка с раннего детства принимала участие в конкурсах красоты. Чесли вдохновлялась своей мамой, которая в 2002 году завоевала титул «Миссис Северная Каролина».

Фото: Instagram.com

В 2019 году Крист со второго раза добилась звания «Мисс Северная Каролина» и получила право представлять штат на национальном конкурсе красоты. Девушке было 28 лет, когда она была признана главной красавицей США, тем самым, став самой возрастной победительницей за всю историю конкурса. После победы Чесли Крист боролась за титул «Мисс Вселенная-2019» и смогла войти в десятку.

2019 год стал особенным для американской индустрии красоты: тогда все четыре победительницы конкурсов — «Мисс Вселенная», «Юная Мисс США», «Мисс Америка» и «Мисс США» — стали афроамериканки.

За пару лет до победы в конкурсе красоты Крист окончила юридический факультет, а также получила степень магистра бизнес-администрирования. Некоторое время девушка работала адвокатом, занимаясь гражданскими делами. Иногда она предоставляла бесплатное услуги осужденным по делам о торговле наркотиками.

Фото: Instagram.com

После победы Чесли Крист начала работать на телевидении в качестве корреспондента ExtraTV в программе о звездах шоу-бизнеса. Дважды ее выдвигали на премию «Эмми» в номинации «Выдающаяся программа развлекательных новостей».

«Она была позитивной, трудолюбивой, веселой и, конечно же, красивой. Всегда танцевала между дублями», - написал о Крист ведущий Extra Билли Буш.

Коллеги погибшей девушки назвали ее не только красивой и милой девушкой, но и невероятно умной: «Наши сердца разбиты. Чесли была не просто жизненно важной частью нашего шоу, она была любимой частью нашей телесемьи и смогла полюбиться всем сотрудникам».