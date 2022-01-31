Госдума наведёт порядок на рынке биодобавок

Государственная Дума России намерена заняться рынком БАДов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Объем российского рынка биологически активных добавок (БАД) по данным Ассоциации компаний интернет-торговли только за 2021 год составил около 3,17 трлн руб., это 2 млрд заказов. Из них 433 млрд. руб. доля зарубежных компаний, к которым российские власти предъявляют все больше вопросов из-за несоответствия продукции Техрегламенту ЕАЭС в части безопасности. Эксперты регулярно отмечают, что беспрепятственная торговля небезопасными БАДами в сочетании с агрессивной и недобросовестной рекламой ставит под угрозу здоровье россиян.

Сегодня Сергей Неверов, заместитель председателя Государственной Думы, выступил перед журналистами, представив проект закона о внесудебной блокировке сайтов, продающих незарегистрированные БАД. Как отметил, инициатор законопроекта, сегодня незарегистрированные и небезопасные БАД можно легко приобрести на сотнях интернет-ресурсов без гарантий качества со стороны продавца, который к тому же отказывается от какой-либо ответственности. Реализуют такую продукцию зарубежные маркетплейсы и небольшие российские интернет-магазины, хотя нарушения встречаются и на отечественных торговых площадках. Впрочем, в последнем случае «запрещенку» быстро удаляют.

Наглядная демонстрация включала пример поиска нескольких биодобавок, признанных в России запрещенными. Так, популярный в эпоху коронавируса витамин Д легально продаётся и как БАД (с одной дозировкой) и как лекарственное средство (с другой). Что в первом случае, что во втором, препарат должен пройти госрегистрацию. Но на маркетплейсе популярной поисковой системы на первой же странице выдаче 5 из 8 предложенных препаратов продаются без регистрации. Можно заказать доставку витамина Д из Великобритании в дозировке 2500МЕ и даже 10000МЕ. При этом в России верхний допустимый уровень содержания витамина Д в БАДах установлен законодательно на уровне 600МЕ. Любые средства с повышенной концентрацией элементов обязательно регистрируются как лекарственное средство. Неправильный прием таких средств создает риск передозировки витамина Д и развития остеопороза. «При гипервитаминозе Д резорбция костей и уровень кишечной абсорбции кальция значительно увеличивается, что приводит к гиперкальциемии. Клинические проявления: анорексия, тошнота, рвота, полиурия, полидипсия, слабость, нервозность, зуд, в дальнейшем почечная недостаточность, могут также развиться протеинурия, цилиндрурия, азотемия и кальцификация сосудов и почек», - пояснил Неверов.

Другое распространенное нарушение – продажа БАДов, которым производитель приписывает терапевтические свойства, в том числе против серьёзных заболеваний. Это вводит в заблуждение неподготовленного покупателя. Никаких документов или свидетельств к подобной продукции не прикладывается, что там внутри такого БАД и как оно повлияет на организм – остаётся на совести производителя.

Сергей Неверов поясняет, что популярный запрос «купить БАД от стресса» также предлагает большой ассортимент сомнительных зарубежных препаратов. Таким средствам часто приписывают лекарственные и чудодейственные свойства, при этом заверяя в натуральности состава. Депутат привёл пример препаратов с ашвагандой (витания снотворная), которая согласно Техрегламенту относится к растениям, содержащим психотропные, наркотические, сильнодействующие или ядовитые вещества. При этом приобрести препараты на ее основе предлагают более 100 сайтов, продающих БАД. Они не упоминают, что при приеме могут проявиться побочные действия, а страдающим от артериальной гипертензии, выраженного атеросклероза, хронических заболеваний почек и сердечной недостаточности вообще стоит держаться от такого препарата подальше. Более того, за заказ препаратов с компонентами из запрещённого списка Техрегламента, в качестве примера Неверов привёл экстракт из корня кава-кава (перец опьяняющий), покупателю может грозить уголовная ответственность за контрабанду, о чём интернет-магазины предупредить забывают.

Часть ресурсов реализует «БАДы» из США, например, прегненолон, который не разрешен к использованию в России из-за отсутствия безопасных практик терапии. При этом сама терапия никак не позволяет считать его собственно БАД. Да и в самих США он имеет множество противопоказаний. Впрочем, это не мешает отдельным площадкам относить его в категорию «афродизиаки», среди которых под видом БАД также реализуются гормоны и лекарственные средства.

«Ситуация носит критический характер и усугубляется для наших граждан вместе с темпами развития и проникновения интернета», - отметил Сергей Неверов. По словам депутата, существующая судебная практика не позволяет достаточно оперативно и эффективно бороться с онлайн-распространением небезопасных БАД. Для противодействия зарубежным компаниям, которые отказываются от контакта с российскими властями и игнорируют национальное законодательство в качестве последней меры предлагается внесудебная блокировка. Ее концептуально поддерживают компетентные ведомства, а механизм активно прорабатывается. Так, пример борьбы с запрещенными лекарственными средствами показал, что, до введения возможности внесудебного ограничения Росздравнадзор за один год закрывал доступ лишь к 10 сайтам через суды. После появления нового инструмента, удалось заблокировать более чем к 9 000 страницам сайтов с опасными лекарствами.

По словам Сергея Неверова, законодатели учитывают все замечания и предложения со стороны как органов власти, так и бизнеса и надеются на скорейшее рассмотрение документа в нижней палате парламента.