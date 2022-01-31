Стало известно, как Леонид Куравлев выглядел перед смертью

Церемония прощания с народным артистом состоится во вторник, 1 февраля. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Коллеги и поклонники скорбят по умершему Леониду Куравлеву. Последний год он провел в доме престарелых, откуда был госпитализирован в Коммунарку. После этого артиста привезли в хоспис. Ирина Безрукова стала одной из тех, кто видел звезду театра и кино перед смертью.

Последние месяцы жизни для Леонида Куравлева оказались непростыми. Он не вставал и даже не мог есть самостоятельно. "Новость об уходе Леонида Вячеславовича Куравлева просто обескуражила меня. Ведь еще совсем недавно я была в том медицинском центре, где находился Леонид Вячеславович. Приезжала туда по своим делам. И когда мы проходили по коридорам, администратор предложила зайти к Леониду Вячеславовичу", - поделилась в блоге Ирина Безрукова, разместив черно-белое фото актера.

По словам актрисы, когда она вошла к Куравлеву в комнату, он дремал. "Конечно же, я не стала его тревожить. Только обратила внимание, что выглядел он очень опрятно и вполне хорошо. Насколько я знаю, когда он только поступил в тот центр, то даже ходить не мог", - поделилась Безрукова.

Она уверена - если бы не пневмония, скорее всего, любимец публики вернулся бы обратно в свою семью. "Не описать словами насколько обидно и жалко терять великих людей, особенно, когда они уходят из-за болезни! Последние годы забрали так много жизней самой легендарной эпохи!" - сокрушается знаменитость.

Ранее стали известны дата и место похорон легендарного актера. По информации Союза кинематографистов, церемония прощания с народным артистом состоится во вторник, 1 февраля. Он будет похоронен на Троекуровском кладбище, где в настоящий момент покоится его супруга Нина.