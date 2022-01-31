Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика31 января 2022 14:18

Заседание Совета Безопасности ООН по Украине 31 января 2022: прямая онлайн-трансляция

Официальные лица России неоднократно опровергали заявления об угрозе «вторжения» на Украину. Совет Безопасности ООН решил созвать заседание по этому вопросу 31 января 2022 года
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Совбез ООН проведет заседание о ситуации на Украине 31 января 2022 года

Совбез ООН проведет заседание о ситуации на Украине 31 января 2022 года

Фото: Shutterstock

Сегодня, 31 января 2022 года, пройдет заседание Совбеза Организации Объединенных Наций (ООН) о ситуации на Украине. Мероприятие состоится по просьбе Соединенных Штатов Америки.

Как отмечала американский постпред при ООН Линды Томас-Гринфилд, заседание необходимо, «чтобы обсудить вопрос, имеющий решающее значение для международного мира и безопасности: угрожающее поведение России в отношении Украины и наращивание российских войск на границе с Украиной и в Белоруссии».

По ее словам, члены Совбеза изучат все факты о ситуации и рассмотрят возможные последствия для Украины, России и Европы.

Напомним, что официальные лица РФ неоднократно опровергали заявления об угрозе «вторжения» на Украину. В частности, секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев назвал подобные утверждения «полной нелепостью». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы. А сами слухи о гипотетическом «вторжении» на Украину он назвал «пустым и безосновательным нагнетанием напряженности».

Об излишнем нагнетании паники говорил и сам президент Украины Владимир Зеленский, отмечая, что из-за Запада Незалежная несет экономические потери.

Политика: В ВЕРХАХУкраинский кризис
0