Заседание Совета Безопасности ООН по Украине 31 января 2022: прямая онлайн-трансляция

Совбез ООН проведет заседание о ситуации на Украине 31 января 2022 года Фото: Shutterstock

Сегодня, 31 января 2022 года, пройдет заседание Совбеза Организации Объединенных Наций (ООН) о ситуации на Украине. Мероприятие состоится по просьбе Соединенных Штатов Америки.

Как отмечала американский постпред при ООН Линды Томас-Гринфилд, заседание необходимо, «чтобы обсудить вопрос, имеющий решающее значение для международного мира и безопасности: угрожающее поведение России в отношении Украины и наращивание российских войск на границе с Украиной и в Белоруссии».

По ее словам, члены Совбеза изучат все факты о ситуации и рассмотрят возможные последствия для Украины, России и Европы.

Напомним, что официальные лица РФ неоднократно опровергали заявления об угрозе «вторжения» на Украину. В частности, секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев назвал подобные утверждения «полной нелепостью». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы. А сами слухи о гипотетическом «вторжении» на Украину он назвал «пустым и безосновательным нагнетанием напряженности».

Об излишнем нагнетании паники говорил и сам президент Украины Владимир Зеленский, отмечая, что из-за Запада Незалежная несет экономические потери.