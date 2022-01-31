Лунный календарь на февраль 2022: фазы Луны, благоприятные дни

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1 февраля, вторник

1-й-2-й лунные дни. Новолуние в Водолее.

Все условия для общения. Здорово встречаться с друзьями, заводить новые знакомства, завязывать связи, а также проводить массовые мероприятия, связанные с выступлением перед аудиторией.

Кроме того, сейчас можно приступать к судьбоносным делам и принимать важные решения.

Именинники: Антон, Арсений, Григорий, Ефим, Макар, Марк, Николай, Петр, Савва, Федор, Феодосия.

2 февраля, среда

3-й лунный день. Растущая Луна в Рыбах.

«Пожинаем плоды» всего того, что сделали в предыдущий период. Изучите результаты. Это то, к чему вы стремились? Если итог не слишком устраивает, самое время провести анализ и работу над ошибками.

Именинники: Ефим, Захар, Инна, Лаврентий, Лев, Павел, Римма.

3 февраля, четверг

4-й лунный день. Растущая Луна в Рыбах.

Обязательно придет важная информация, правда, надо будет суметь ее распознать. Скорее все, новости приведут к тому, что придется принимать важные решения. Делать это спонтанно не нужно: постарайтесь учесть все «за» и «против».

Именинники: Агния, Анастасий, Валериан, Евгений, Иван, Илья, Максим, Феодосий.

4 февраля, пятница

5-й лунный день. Растущая Луна в Овне.

В каком-то смысле мистический день. Сегодня многое из задуманного может перейти в реальность. Главное, быть внимательным ко всему что делаем, и ко всему, что говорим. Помните, в этот день случайностей не бывает.

Именинники: Агафон, Анастасий, Гавриил, Георгий, Ефим, Иван, Иосиф, Леонтий, Макар, Николай, Петр, Тимофей, Яков.

5 февраля, суббота

6-й лунный день. Растущая Луна в Овне.

Не стоит ждать каких-то особых событий: все будет идти намеченным курсом, без потрясений. Планируем рутинные дела, а также встречи с родными и близкими. День стоит провести в спокойствии и приятных эмоциях, набираясь правильной энергии.

Именинники: Геннадий, Евдокия, Екатерина, Климент, Серафим, Федор, Феоктист.

6 февраля, воскресенье

7-й лунный день. Растущая Луна в Овне.

Не забываем про особую силу слова, а следовательно, стоит аккуратнее шутить и вообще больше задумываться над тем, что мы произносим. Не стоит желать кому-то зла, даже, что называется, «мимоходом».

А вот для путешествий подходящий момент!

Именинники: Анастасий, Вавила, Герасим, Денис, Иван, Ксения, Николай, Павел, Тимофей.

7 февраля, понедельник

8-й лунный день. Растущая Лука в Тельце.

Благоприятный день, для которого характерны проницательность, легкость в делах и общении, получение выгоды. Не бойтесь доверять своей интуиции, она обещает быть на высоте.

Именинники: Александр, Анатолий, Борис, Василий, Виталий, Владимир, Григорий, Дмитрий, Моисей, Петр, Степан, Феликс, Филипп.

8 февраля, вторник

9-й лунный день. Растущая Луна в Тельце.

Обязательно уделите время себе. Важно заняться физической активностью и постараться правильно питаться. Алкоголь сейчас противопоказан.

Кроме того, не нужно потакать своим желаниям. Лучше проведите этот день в некой аскезе.

Именинники: Аркадий, Гавриил, Давид, Иван, Иосиф, Климент, Мария, Петр, Семен, Федор.

9 февраля, среда

10-й лунный день. Растущая Луна в Близнецах.

Не нужно идти против правил. Прежде чем «ступить на чью-то территорию», выясните, как там принято себя вести. Особенно это касается тех, кто пришел в новый коллектив. Лучше лишний раз спросить, чем попасть впросак.

Именинники: Дмитрий, Иван, Петр.

10 февраля, четверг

11-й лунный день. Растущая Луна в Близнецах.

Не волнуйтесь, если в начале дня почувствуете, что энергии ни на что не хватает. Стоит только взяться за дело, как она появится. Концентрируйтесь на цели и не сворачивайте с пути, даже если будут сильно уговаривать. Сейчас самое время проявить напор.

Именинники: Владимир, Георгий, Ефрем, Игнатий, Исаак, Леонтий, Ольга, Федор, Феодосий.

11 февраля, пятница

12-й лунный день. Растущая Луна в Близнецах.

День «благодарения». Не забывайте говорить «спасибо» всем, кто что-то сделал для вас. И судьба вновь пошлет помощников! Кроме того, важно и самому совершить доброе дело, ибо все вернется сторицей.

Именинники: Герасим, Дмитрий, Иван, Игнатий, Иона, Константин, Лаврентий, Леонтий, Лука, Роман, Юлиан, Яков.

12 февраля, суббота

13-й лунный день. Растущая Луна в Раке.

Самое время поработать на собой! Постарайтесь оценить свои недостатки и приступайте к их ликвидации. Отличный момент, чтобы начать избавляться от вредных привычек. Все должно пройти гладко!

Именинники: Василий, Владимир, Григорий, Иван, Ипполит, Климент, Максим, Пелагея, Петр, Рустик, Степан, Федор.

13 февраля, воскресенье

14-й лунный день. Растущая Луна в Раке.

К делам стоит приступать только в том случае, если вы на сто процентов уверены в успехе. А вот что обязательно стоит сделать - отдохнуть как следует. Постарайтесь свести к минимуму общение с гаджетами, больше времени проведите с близкими на свежем воздухе.

Именинники: Афанасий, Виктор, Иван, Илья, Никита, Никифор.

14 февраля, понедельник

15-й лунный день. Растущая Луна во Льве.

Козни врагов сегодня развеются, как прах. Не реагируйте на наветы и «слова под руку». Удачный день для начала строительства, а также для «закладки фундамента» масштабных дел. Сегодня велики шансы отстоять свою справедливость.

Командировки желательно отложить.

Именинники: Василий, Гавриил, Давид, Николай, Петр, Семен, Тимофей, Трифон.

15 февраля, вторник

16-й лунный день. Растущая Луна во Льве.

Пассивный день, будто созданный для наблюдений и выводов. Именно эти выводы пригодятся в самое ближайшее время. Увы, не подходит день для физической активности. Остерегайтесь семейных ссор и конфликтов на работе.

Именинников: нет.

16 февраля, среда

17-й лунный день. Полнолуние в Деве.

Нервный, неровный день. Постарайтесь не планировать ничего важного и следите за своим настроением.

В работе благоразумнее будет опираться лишь на свои силы. Правда не стоит забывать, что физическое перенапряжение сейчас противопоказано.

Именинники: Анна, Василий, Владимир, Дмитрий, Иван, Михаил, Николай, Павел, Роман, Святослав, Семен, Симон, Тимофей.

17 февраля, четверг

18-й лунный день. Убывающая Луна в Деве.

Забота о здоровье своем и близких - на первом месте. Стоит провести профилактические мероприятия, а также устроить сеанс расслабления. Что это будет - баня, массаж или прогулка в лесу, решать вам.

Именинники: Александр, Алексей, Андрей, Анна, Аркадий, Борис, Василий, Георгий, Дмитрий, Екатерина, Иван, Иосиф, Кирилл, Мефодий, Михаил, Николай, Петр, Серафим, Сергей, Сидор, Федор, Феоктист, Юрий.

18 февраля, пятница

19-й лунный день. Убывающая Луна в Деве.

Непростой день. Сегодня все мы - лакомая добыча для темных сил. На нашем пути появятся соблазны, «выгодные предложения», «стопроцентные гарантии». Но предупрежден, значит - вооружен.

Не лучший момент для заключения сделок и переговоров.

Именинники: Агафья, Александра, Антон, Василиса, Макар, Михаил, Феодосий.

19 февраля, суббота

20-й лунный день. Убывающая Луна в Весах.

Время отдыха и заботы о себе. Планируйте свой идеальный выходной и воплощайте его в действительность. Отрицательные эмоции противопоказаны - только доброта, любовь и нежность!

Именинники: Александр, Анатолий, Арсений, Василий, Дмитрий, Иван, Максим, Мария, Марфа, Севастьян, Христина, Юлиан.

20 февраля, воскресенье

21-й лунный день. Убывающая Луна в Весах.

А вы готовы ради большой цели чем-то пожертвовать? Скорее всего, именно такой выбор и придется сделать. Прежде чем принять решение, возьмите паузу на раздумья. Но помните, скорее всего, от вас потребуются быстрые реакции.

У дня мощная энергетика, так что безделье противопоказано.

Именинники: Александр, Алексей, Лука, Петр.

21 февраля, понедельник

22-й лунный день. Убывающая Луна в Скорпионе.

Пассивный день. Для подвигов на работе он совсем не подходит, но даже при этом, он будет весьма продуктивным. Прекрасный момент чтобы заняться освоением чего-то нового - наук, ремесел, творчества. Кроме этого, сейчас благоприятный период для наставничества, передач своих знаний и опыта другим.

Именинники: Александр, Андрей, Захар, Макар, Никифор, Петр, Поликарп, Савва, Семен, Сергей, Степан, Федор.

22 февраля, вторник

22-й лунный день. Убывающая Луна в Скорпионе.

Также благоприятный день для познания, ибо сейчас мы способны усвоить гораздо больше, нежели обычно. Не упускаем момент. В то же время нужно правильно соотносить свои силы: хватит ли их на задуманное? Не бросайте начатое, не доведя до логического финала, иначе будут пробуксовывать и другие дела.

Именинники: Василий, Геннадий, Иван, Иннокентий, Никифор, Панкрат, Петр.

23 февраля, среда

23-й лунный день. Убывающая Луна в Стрельце.

Напрасные обещания, обольщение, иллюзии - главные слова. Постарайтесь все подвергать сомнению, сейчас это будет совсем не лишним.

Следует следить и за своими обещаниями: не раздавайте посулы налево-направо, выполнить их вряд ли удастся.

Именинники: Аким, Анастасий, Анна, Антон, Аркадий, Валентина, Валериан, Василий, Галина, Геннадий, Герман, Григорий, Иван, Карп, Лука, Марк, Петр, Пимен, Прохор, Семен.

24 февраля, четверг

24-й лунный день. Убывающая Луна в Стрельце.

Энергия на пике, постарайтесь ее направить в правильное русло. Расписание дня должно быть весьма плотным.

Хорошее время для творчества, для проведения масштабных мероприятий, выставок. Благоприятно также побывать на выставках, концертах или в кино.

Именинники: Влас, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Захар, Федора.

25 февраля, пятница

25-й лунный день. Убывающая Луна в Козероге.

День вещих снов и обостренной интуиции. Так что, принимая решения, не пренебрегайте внутренним голосом.

Кстати, сейчас идеальное время для того, чтобы сделать жизненно важные шаги. Благоприятно выходить на новую работу, заключать семейные союзы, покупать жилье.

Именинники: Алексей, Антон, Евгений, Мария.

26 февраля, суббота

26-й лунный день. Убывающая Луна в Козероге.

После некоторого затишья начинается очередной этап активной деятельности. Ставим новые цели и продумываем пути их достижения.

А вот с финансовыми операциями и заключением сделок-договоров, лучше пока повременить.

Именинники: Анисим, Анна, Артемий, Василий, Вера, Владимир, Гавриил, Евгений, Зосима, Зоя, Иван, Ирина, Леонтий, Мартин, Михаил, Никандр, Николай, Павел, Светлана, Семен, Сильвестр, Степан, Тимофей.

27 февраля, воскресенье

27-й лунный день. Убывающая Луна в Водолее.

Самообразование и самосовершенствование - сейчас отличный момент, чтобы «прокачать» себя. Кроме того, сейчас полезно «заглянуть в себя», подумать о том, что волнует и поискать пути разрешения свои проблем. Помните, этот день наделяет нас особой мудростью!

Именинники: Авраам, Анисим, Исаак, Кирилл, Михаил, Трифон, Федор.

28 февраля, понедельник

28-й лунный день. Убывающая Луна в Водолее.

День сулит удачу в делах. Так что начинаем неделю ударно, без раскачки. Неплохо сразу взяться за самые сложные дела, за то, что не давалось в последнее время.

Кроме того, благоприятный момент для исполнения духовных треб.

Именинники: Алексей, Анисим, Арсений, Афанасий, Евфросиния, Иван, Михаил, Николай, Никон, Пафнутий, Петр, Семен, София.