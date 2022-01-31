Беспилотному флоту дали «зеленый свет»

Главное требование, которое предъявляется современным российским дронам, - это отечественные компоненты. Фото: Юрий ГОЛОВИН

Представьте себе самолет, который в воздухе управляет целой армадой беспилотников. При этом один оператор одновременно отвечает за 16 дронов. Фантастика? Пока да, но если министр обороны отдал приказ о создании такой машины, можно не сомневаться, в ближайшем будущем она появится на авиационных выставках. Тем более, что аналогичный наземный пункт управления беспилотниками уже существует. Его на днях показали Сергею Шойгу на предприятии в Дубне, где компания «Кранштадт» производит российские дроны, в том числе - ударные.

Еще совсем недавно отставание России в области беспилотной авиации казалось катастрофическим. Ведь ее использование - это уже даже войны не будущего, а настоящего. Сегодня боевым применением различных типов летающих роботов уже никого не удивишь. Российские дроны ведут разведку в небе над Сирией, мониторят обстановку в Нагорном Карабахе и даже наносят удары по террористам. Отставание от мировых лидеров в этой сфере постепенно сокращается - министру обороны показали новейший образец ударного «Ориона» со спутниковой связью. Серийное производство еще одного боевого дрона - «Сириус», начнется уже в следующем году. В линейке разработчиков - БПЛА радиолокационного дозора «Гелиос-РЛД» и скоростной ударный беспилотник «Гром». На очереди - вертолетные и палубные машины...

Главное требование, которое предъявляется современным российским дронам, - это отечественные компоненты, без которых в условиях санкционных угроз за лидерами рынка не угнаться. Хотя по некоторым модификациям мы уже обогнали самые популярные аналоги, уступая пока только в самом главном - серийном производстве.