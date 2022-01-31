Опубликована архитектура программы международного форума «Арктика – территория диалога»

Фото: фонд Росконгресс.

Шестой Международный арктический форум «Арктика – территория диалога» пройдет 11–13 апреля 2022 года в Санкт-Петербурге.

- С 20 мая 2021 года Россия заняла пост председателя в Арктическом совете. Основной целью председательства является развитие арктического региона на основе баланса экономического, экологического и социального факторов. Именно поэтому девиз председательства – «Ответственное управление для устойчивой Арктики». В программе председательства заложено более ста мероприятий по десяти основным направлениям, в том числе по вопросам экономики, экологии, развития человеческого капитала, поддержки коренных малочисленных народов Арктики. Самой крупной площадкой председательства станет Международный арктический форум «Арктика – территория диалога», на который планируется пригласить 2,5 тыс. гостей из более чем 50 стран мира, – рассказал заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в ДФО, председатель Оргкомитета Международного арктического форума «Арктика – территория диалога» Юрий Трутнев.

- Деловая программа Форума формируется с учетом приоритетов российского председательства, среди них – социально-экономическое развитие региона, население Арктики,

охрана окружающей среды и укрепление Арктического совета как основной площадки многостороннего сотрудничества в высоких широтах. Уверен, что широкий круг тем и форматов деловой программы позволит выработать новые направления партнерства с арктическими странами в сфере устойчивого развития региона, – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета Международного арктического форума «Арктика – территория диалога» Антон Кобяков.

Архитектура деловой программы включает шесть тематических блоков.

На треке «Экономическое развитие» будут подведены итоги двухлетней работы преференциального режима в Арктической зоне Российской Федерации (АЗРФ). Участники обсудят такие вопросы, как привлечение финансирования в проекты устойчивого развития АЗРФ, лучшие практики малого и среднего предпринимательства в Арктике, «зеленая» энергетика, перспективы разработки полезных ископаемых, развитие рыбохозяйственного комплекса.

Блок «Комфортные условия для жизни в Арктике» включает такие темы дискуссий, как развитие городов в регионе, перспективы программы «Арктический гектар», приоритеты медицины на Крайнем Севере, образовательный проект «Дети Арктики», а также развитие арктического туризма.

Участники трека «Развитие логистики в Арктике» рассмотрят развитие транспортных возможностей и инфраструктуры Северного морского пути, обеспечение устойчивого и безопасного судоходства, а также перспективы развития полярной авиации. Также предполагается проведение Международного семинара по судостроению и судоремонту в Арктике.

Направление «Экология и климат в Арктике» будет посвящено обсуждению роли Арктики в декарбонизации, новым подходам и технологиям бережного обращения с отходами, а также экологическому, социальному и корпоративному управлению (ESG) в Арктике.

Среди основных тем трека «Наука и образование в Арктике»: развитие передовых технологий и цифровая трансформация региона, модернизация энергетики удаленных труднодоступных районов, новые технологии арктического транспорта, а также международное образовательное сотрудничество стран-участниц Арктического совета.

- Жить в Арктике, инвестировать в регион, строить здесь новые предприятия – это всегда вызов из-за климатических особенностей севера нашей страны. Динамика развития этой уникальной территории напрямую зависит от эффективности механизмов государственной поддержки, современных технологий, социальных программ. Российская Арктика уже является крупнейшей в мире экономической зоной, регионом, где применяются прорывные технологии, проводятся уникальные научные исследования, реализуются проекты строительства социальной инфраструктуры и реконструкции городов. На форуме обсудим результаты нашей работы и новые, прорывные решения, направленные на ускоренное развитие экономики, создание условий для комфортной жизни и работы людей, - сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

В рамках блока «Международное сотрудничество в Арктике» состоятся заседание Арктического экономического совета, I Франко-российский форум по устойчивому развитию Арктики, III Саммит губернаторов Северного форума, а также страновые бизнес-диалоги с участием предпринимателей из России и арктических государств.

- В архитектуре форума нашли отражение многие ключевые вопросы повестки дня Арктического совета, в котором наша страна председательствует в 2021-2023 годах. Приглашаем всех наших партнеров к обсуждению принципиальных для Заполярья и его жителей, включая коренное население, направлений сотрудничества. Рассчитываем, что итоги форума внесут значимый вклад в развитие и продвижение международной дискуссии об устойчивом развитии в высоких широтах», – подчеркнул посол по особым поручениям МИД России, Председатель Комитета старших лиц Арктического совета Николай Корчунов.

В молодежную программу форума войдет Молодежный арктический форум, который состоится в Архангельске.

На форуме также запланировано заседание Государственной комиссии по вопросам развития Арктики.

Подробная информация об архитектуре деловой программы – на официальном сайте forumarctica.ru.