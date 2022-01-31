«Единая Россия» не поддерживает снижение нештрафуемого порога скорости до 10 км/ч

Больше того, Андрей Турчак считает, что снижение нештрафуемого порога с 20 до 10 км/ч не имеет ничего общего с безопасностью. «Эта идея - только про то, чтобы поглубже залезть в карманы граждан. Как и техосмотр в том виде, в котором мы недавно его отменили», - убежден политик. Андрей Турчак отметил, что после двух лет пандемии, когда людям и так трудно, реанимировать такие мысли можно только, окончательно оторвавшись от земли и от реальности.

Напомним, «Единая Россия» ранее неоднократно выступала против введения штрафов для водителей за превышение скорости на 10 км/ч. В партии считают недопустимым принятие решений, влияющих на десятки миллионов граждан, без проведения широких общественных и экспертных обсуждений. Систему штрафов в целом не следует рассматривать как источник бюджетных доходов, ее единственной задачей должно быть обеспечение общественной безопасности, заявлял секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, комментируя в мае 2021 года решение Правительства РФ рассмотреть инициативу московских властей снизить нештрафуемый порог при превышении скорости с 20 до 10 км/ч.