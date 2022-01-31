«Повлечет за собой повышение коррупции» - Володин высказался против снижения нештрафуемого порога скорости до 10 км/ч

Председатель Госдмуы РФ Вячеслав Володин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Речь о тех самых + 20 км/ч, за которые не штрафуют. Сделал свое заявление спикер Госдумы Вячеслав Володин в ответ на предложение заммэра столицы Максима Ликсутова, снизить нештрафуемый порог ограничений до 10 км/ч.

С завидной регулярностью народные избранники или чиновники высокого ранга поднимают вопрос о снижении этого порога. Кто-то предлагал вообще его убрать. То есть написано 60 км/ч, значит и надо соблюдать скорость тютелька в тютельку. Иначе - штраф.

Другие выступают с инициативой оставить только + 10 км/ч. Мол, 20 - многовато, ведь в итоге по городам носятся лихачи с фактической средней скоростью 79 км/ч.

И вот - снова, здорово. По поводу необходимости снизить порог до 10 км/ч высказался зам мэра столицы Максим Ликсутов в интервью РИА Новостям. По его мнению, такая мера уменьшит количество аварий на 10%.

Ответ Вячеслава Володина последовал тут же:

"Правильно будет ещё раз озвучить позицию Госдумы по этому вопросу, - написал Володин у себя в телеграмм-канале. - Во-первых, подобные предложения не имеют под собой серьёзных оснований и расчётов.

Во-вторых, выдержать эти требования крайне сложно.

В-третьих, их введение повлечёт за собой повышение коррупции.

Тем, кто предлагает такие решения, надо учитывать, что большинство депутатов Госдумы ранее высказывались категорически против инициативы по снижению нештрафуемого порога."

Помимо этого спикер Госдумы открыл в том же телеграм-канале «народное голосование», проще говоря опросник. И уже за первые несколько часов 79% его подписчиков проголосовали против инициативы снизить нештрафуемые 20 км/ч.

И комментарии на канале Володина преимущественно следующего характера:

«Остановитесь, хватит штрафовать».

«Хватит уже кормить коммерсов с видеокамерами этими штрафами, ведь всем же понятно кто на этом зарабатывает и кто это лоббирует».