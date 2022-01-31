Василий Небензя: «Если бы не вмешательство Запада в 2014 году, Россия и Украина до сих пор бы жили в добрососедстве»

Российский постпред при ООН Василий Небензя Фото: GLOBAL LOOK PRESS

31 января Совет безопасности ООН собрался на отдельное совещание, посвященное ситуации вокруг Украины. Инициатива созыва этого собрания принадлежала США, поэтому сразу было понятно, что обсуждение будет крайне ангажированным, и страны англосаксонского круга будут стараться максимально очернить Россию и параллельно снять с себя обвинения в эскалации ситуации в Восточной Европе.

Поэтому Россия и Китай проголосовали против проведения этого заседания и предложили дождаться 17 февраля (на эту дату намечено плановое заседание СБ ООН), еще три страны воздержались, но все же большинством голосом решили дать всем высказаться.

Выступление постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд не отличалось оригинальностью. По сути, были повторены все те же мантры, которыми в последние недели оперируют западные СМИ и дипломаты - мол, Россия провела «крупнейшую за несколько десятилетия мобилизацию войск у украинской границы». И хотя даже американские дипломаты признают, что все перемещения войск Россия проводит на своей территории, они призывают учитывать не только заявления России, но и ее намерения. Формулировка, что ни говори, очень удобная.

На этом фоне голосом разума прозвучало выступление китайского посла при ООН. Он отметил неконструктивную позицию США и призвал к тому, чтобы «тихая дипломатия заменила мегафонную дипломатию».

Российский постпред при ООН Василий Небензя в своем выступлении ответил своей американской коллеге.

- Вы в своем докладе назвали цифру: 14 тысяч погибших в конфликте на Украине с 2014 года. Рекомендую ознакомиться с докладам ОБСЕ, из которого вы увидите, что большая часть этих погибших - это гражданское население Донбасса, которых обстреливали украинские военные, - заявил Небензя.

Российский дипломат отметил, что перемещения российских войск по своей территории происходили и раньше, но никогда не вызывали такой истерики, как сейчас.

- Военнослужащие находятся на местах своей дислокации, а вовсе не на российской-украинской границе, - добавил постпред РФ при ООН. Он также отметил, что Россия не подтверждает наличие 100 тысяч военнослужащих вблизи Украины.

Сами разговоры о грядущей войне являются провокацией США, подчеркнул Василий Небензя.

- Украинцам активно промывают мозги, мотивируют русофобские настроения и мысль что, для светлого будущего нужно любой ценой стремиться в Евросоюз и НАТО, запрещают русский язык, провоцируют церковный раскол, делают героями, тех кто воевал на стороне Гитлера. Интересы украинского народа в этой разрушительной игре не учитываются - Василий Небензя.

В завершение своего выступления Василий Небензя напомнил, что «военные авантюры США уже унесли десятки и сотни тысяч жизней в тех странах, куда они несли демократию» и заметил, что «Россия и Украина до сих пор жили бы в добрососедстве и сотрудничестве, если бы не вмешательство Запада в 2014 году».

Единственный путь решения кризиса - выполнение Киевом Минских договоренностей и, в первую очередь, прямые контакты с Донецком и Луганском, заключил постпред России при ООН.