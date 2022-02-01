Причина революции в Казахстане — его экономическое чудо

Быстрый ответ Протесты в Казахстане начались 2 января 2022 года после резкого повышения цен на сжиженный газ. Фото: REUTERS

«ЗАТЯНУТЫЙ» ТРАНЗИТ

- Назарбаев лишается должностей. Пожизненного председательства в Ассамблее народа Казахстана, в Совете безопасности. Хотя казалось, Елбасы до конца жизни будет присматривать за покорным Токаевым. Почему вся эта конструкция, которой долго любовалась Москва, вдруг рухнула? В чем главная ошибка Назарбаева?

- Если ты хочешь уходить - ты должен уйти. «Затянутость» транзита вызвала серьезное напряжение внутри элит. Если бы Назарбаев ушел в течение года, и реально передал бы власть в руки Токаева, то, думаю, не было бы такого резкого столкновения интересов. Но к началу 2020 года стало понятно - транзит застопорился. И люди Назарбаева решили - перемены не настоящие. Но растущие новые элиты почувствовали себя обделенными. Среди образованной молодежи тлело раздражение - карьерные лифты не работают, хотя именно молодым казахам Назарбаев открыл путевку в жизнь через образование на западе и на востоке (в Китае). И как только возникла искра, ситуация сдетонировала.

- Протест был стихиен?

- Могли быть элементы исламского терроризма, хотя в Казахстане с ним боролись очень последовательно. Думаю, когда обострилась борьба за власть, в руководстве Комитета нацбезопасности Казахстана (аналог нашего ФСБ, - ред.) решили - это последняя возможность «контр-переворота». Люди, противодействовавшие укреплению Токаева, пошли ва-банк. Это не те демонстранты, кто возмутился повышением цен на газ. Алма-ату громили настоящие экстремисты – в основном полукриминальные структуры, которые стали инструментом межэлитной войны.

Российский экономист, социолог и политик, доктор экономических наук Владислав Иноземцев Фото: Иван ВИСЛОВ

- Можно ли было избежать конфликта?

- Казахстан до середины 2010-х годов был одним из самых успешных постсоветских государств. В отличие от России, он пошел по пути очень большой экономической открытости, привлекая иностранный капитал. В итоге, если Россия с трудом вышла где-то в 2016 году на советский уровень добычи нефти и газа, то Казахстан добывает примерно в 3,6 раза больше нефти, чем в 1990 году, в 6 раз больше газа, в 14 – урана. Плюс - казахи были увлечены инновациями. Они, например, построили международный финансовый центр (о котором у нас в России Медведев только говорил) причем, на основе английского права.

Но проблемой стала семейственность и коррупция, которая в условиях жесткой централизованной власти появляется практически всегда. В Южной Корее, Тайване, Индонезии, в меньшей мере Малайзии – во всех этих странах шла быстрая индустриализация, модернизация, которая требует высоких темпов накопления. В таких условиях население выигрывает мало. Кроме того, после периода быстрого развития страны темпы снижались, и у людей возникало недовольство. То, что началось в Казахстане в январе 2022-го, на мой взгляд, из этой оперы.

То же самое происходило в Индонезии. Там в 1998 году бунтовщики из-за экономических проблем свергли Сухарто, который правил три десятка лет.

В Южной Корее в 1979-80-х народные волнения привели к обрушению авторитарной системы и появлению нового руководителя, который, в конце концов, привел страну к относительной демократизации.

В Казахстане те же процессы были запущены неудачным транзитом власти. Он на мой взгляд и не мог удастся, потому что Назарбаев создал систему, в которой его родственники, друзья, друзья друзей, родственники родственников контролировали значительную часть общественных богатств и в целом экономику страны.

- Это на пост-советском пространстве обычно называется «стабильностью и преемственностью власти»

- Да, казалось, - эта система может существовать. Но в ноябре прошлого года я был в Казахстане и постоянно слышал разговоры в самых разных кругах, что внутри бюрократии идет борьба. Идет вытеснение «назарбаевских» идей и появление «токаевских».

особенно сильно от протестов пострадала Алма-Ата. Фото: REUTERS

«БЕЗ ПОТРЯСЕНИЙ НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ НЕВОЗМОЖЕН»

- Правильно ли я понял, что азиатские «тигры» - успешные быстроразвивающиеся страны региона - на пути к экономическому чуду, обычно проходят через кризис, похожий на казахстанский?

- Я бы сказал, что не столько перевороты ведут к экономическому чуду, сколько экономическое чудо ведет к напряженности, конфликтам. И перспективы Казахстана выглядят неплохо по одной простой причине - без потрясений переход на новый этап развития, похоже, был невозможен. К середине 2010-х годов казахстанская экономика выдохлась.

- Хотите сказать, кризис Казахстану был необходим?

- Да. Хотя если бы внутри элит не было попыток такого контрпереворота, то обошлось бы без таких кровавых событий.

- Получается, что в начальной стадии развития страны коррупция и кланы играют стабилизирующую, а значит полезную роль, но наступает время и страна сбрасывает с себя уже ненужные оковы, чтоб идти дальше - к процветанию и демократии?

- Я бы не сказал, что коррупция полезна, но часто позитивную роль играет жесткое централизованное руководство. Когда страна только формируется, когда экономика только строится, понятно, что должны приниматься масштабные решения, а они не всегда могут быть приняты демократическим путем. Поэтому первые крупнейшие проекты в нефти и газе сделали современный Казахстан тем, чем он стал. И хотя Назарбаев опирался на людей самого ближнего круга, с тем, чтобы эти реформы шли - это можно ему простить. Но когда первоначальный потенциал был исчерпан, бюрократия стала очевидным тормозом. И азиатский опыт показывает, что если отдельные правители управляли крупными экономиками дольше, чем 15 лет, последствия были очень тяжелыми. Но есть исключение - Сингапур. Хотя это изначально технократическое государство, где клановой системы не существовало.

- Тяжелые последствия — это более трудный путь к демократии?

- Да. И очень медленный. Сначала появляется идея необходимости борьбы с коррупцией, с крупнейшими корпорациями, государство заботится о более равномерном распределении богатства. И только через какое-то время наступает очередь шагов по демократизации. Как правило, срок между этими событиями составлял от 6 до 10 лет. И тогда начинаются первые свободные выборы (кстати, Токаев уже заявил, что не собирается быть президентом более двух сроков – как раз получается, что к тому времени от сегодняшних событий пройдёт 7 лет). Они не всегда проходили гладко - в Индонезии Сукарнопутри, которая была практически назначена президентом, их проигрывает. В Южной Корее Чон Ду Хван, уходя с поста президента, попадал под следствие и приговаривался к смерти. Конечно, наивно полагать, что старая элита безропотно отдаст власть и запустит полностью демократический процесс. Но со временем и эти проблемы решаются.

Протестующие в Алма-Ате нападали на машины государственных служб. Фото: REUTERS

СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО РОССИЯ-КАЗАХСТАН? НЕ УВЕРЕН

- Токаев выбирает – Москва или Вашингтон?

- Казахстан всегда старался балансировать между Россией, Китаем, Турцией и Западом. До поры до времени это получалось, но в казахстанской элите нарастает беспокойство - вечно балансировать невозможно. И теперь у Такаева две главных задачи. Экономическая - деолигархизация, борьба с коррупцией, создание фонда национального благосостояния по образцу Норвегии или Объединенных Арабских Эмиратов. И внешнеполитическая - выбор партнеров, которые могут наиболее серьезно способствовать экономическому развитию. Скажу сразу - никакой перспективы стать частью России или войти в Союзное государство у Казахстана, по моему личному мнению, не просматривается вообще.

- Кого же тогда Казахстан выберет?

- Есть очень странный пример - Монголия. Еще с советских времен она казалась отсталой и служила предметом шуток. Но в 2000-10 годы монголы оказалась мировыми лидерами по экономическому росту (12-15% в год). Причем страна сохранила демократию, сменяемость власти, и переход к рыночной экономике прошел там успешно. Но интересно - кто был крупнейшим инвестором Монголии. Как ни странно, не соседи - русские, китайцы, а Канада, Великобритания и Австралия. То есть, страны, которым нет нужды политически влиять на далекий Улан-Батор. И это очень полезно. С одной стороны, у вас есть политические тяжеловесы на границах, с другой - главную скрипку в экономике играют не они. Казахстанская экономика тоже серьезно диверсифицирована. 80 с лишним процентов инвестиций – из США и Западной Европы, и приблизительно 53% экспорта – в европейские страны и Турцию.

В ответ на протесты в города были введены войска. Фото: REUTERS

НУЖНА СИСТЕМНАЯ ЧИСТКА

- Какое будущее ждет Казахстан?

- Образован фонд, куда пошли первые большие вложения. Они идут во многом от структур, которые не были связаны с родственниками Назарбаева. Например, в фонд уже вложились бизнесмены, занимавшиеся благотворительностью в республике на протяжении многих лет (фонд «Саби» Кенеса Ракишева и Асель Тасмагамбетовой) и успешные компании, созданные в Казахстане «с нуля», например, крупнейшая финтехкомпания страны Kaspi, два года назад проведшая IPO в Лондоне. Это предприниматели, которые даже не чувствуя своей вины, платят. Этого, конечно, недостаточно. Нужна системная чистка. Например, общеизвестно, что граница с Китаем давно приватизирована «назарбаевскими», а потому поступления от таможни незначительны.

- Но есть и другой цивилизационный путь, гарантирующий невозможность потрясений. Пример - братская Белоруссия. Где лютый контроль исключает любые неожиданности.

- Никто в Казахстане не собирается возвращаться к лукашенковской модели всеобщего тотального государства, национализировать все и предполагать, что после 30 лет такой жизни чиновники будут работать за мифическую небольшую зарплату, а люди, которые потеряют собственность, не будут оказывать сопротивление новому правительству.