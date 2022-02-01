Анекдоты: Когда много банковских карт, выручает старая добрая резинка для банкнот

Глядя на подростков, невольно приходишь к мысли, что к 10 библейским заповедям необходимо добавить еще одну: «Не смотри весь день в телефон!»

* * *

- А вы точно слуга народа?

- Точно!

- А скажите что-нибудь по-слуганародному.

- Государство никому ничего не должно!

* * *

- Как вас зовут?

- Фон Сидоров.

- Как так? Фон - это же немецкий титул!

- Родители хотели назвать Трифон, а тут цифры в именах запретили…

* * *

- Ты слабак, ничего не можешь, даже мои потребности не можешь удовлетворить!

- Это ты не можешь найти себе нормального мужика...

* * *

Поздравляем! Вы только что выиграли миллион долларов в нашу лотерею! Ваша семья будет получать каждый год по доллару в течение миллиона лет!

* * *

До появления русского рэпа людям, лишенным голоса, вкуса и таланта, почти не было возможности проявить себя.

* * *

- Кошелек или жизнь!

- Знаете, это не лучший слоган для больницы.

* * *

- Почему Кутузову в Петербурге памятник поставили?

- Да потому, что он французам Москву сдал.

* * *

У меня сейчас столько бабок, что я могу жить на них всю оставшуюся жизнь при условии, что убью себя к обеду.

* * *

Маше купили коньки, и она подумала, что это лучший подарок на свете. Теперь она думает, что лучший подарок - это новые передние зубы.

* * *

- Как сдача проекта? Шампанское можно открывать?

- Можно. Но пить не чокаясь.

* * *

Вчера в соседнем подъезде состоялись съемки передачи «Форт Боярд».

Были подобраны ключи к 20 квартирам и вынесено золота на сумму 1 миллион рублей.

* * *

- Вы в резюме написали, что имеете огромный опыт работы в стрессовых условиях, устойчивость к форс-мажорам, профессиональные навыки выхода из критических ситуаций. В какой области?

- В Челябинской.

* * *

Есть список журнала Forbes, есть список должников за коммунальные услуги на двери вашего подъезда, если вас нет ни в одном из этих списков, значит, вы относитесь к среднему классу.