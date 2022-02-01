Анекдоты: Когда много банковских карт, выручает старая добрая резинка для банкнот

Глядя на подростков, невольно приходишь к мысли, что к 10 библейским заповедям необходимо добавить еще одну: «Не смотри весь день в телефон!»
* * *
- А вы точно слуга народа?
- Точно!
- А скажите что-нибудь по-слуганародному.
- Государство никому ничего не должно!
* * *
- Как вас зовут?
- Фон Сидоров.
- Как так? Фон - это же немецкий титул!
- Родители хотели назвать Трифон, а тут цифры в именах запретили…
* * *
- Ты слабак, ничего не можешь, даже мои потребности не можешь удовлетворить!
- Это ты не можешь найти себе нормального мужика...
* * *
Поздравляем! Вы только что выиграли миллион долларов в нашу лотерею! Ваша семья будет получать каждый год по доллару в течение миллиона лет!
* * *
До появления русского рэпа людям, лишенным голоса, вкуса и таланта, почти не было возможности проявить себя.
* * *
- Кошелек или жизнь!
- Знаете, это не лучший слоган для больницы.
* * *
- Почему Кутузову в Петербурге памятник поставили?
- Да потому, что он французам Москву сдал.
* * *
У меня сейчас столько бабок, что я могу жить на них всю оставшуюся жизнь при условии, что убью себя к обеду.
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Маше купили коньки, и она подумала, что это лучший подарок на свете. Теперь она думает, что лучший подарок - это новые передние зубы.
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- Как сдача проекта? Шампанское можно открывать?
- Можно. Но пить не чокаясь.
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Вчера в соседнем подъезде состоялись съемки передачи «Форт Боярд».
Были подобраны ключи к 20 квартирам и вынесено золота на сумму 1 миллион рублей.
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- Вы в резюме написали, что имеете огромный опыт работы в стрессовых условиях, устойчивость к форс-мажорам, профессиональные навыки выхода из критических ситуаций. В какой области?
- В Челябинской.
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Есть список журнала Forbes, есть список должников за коммунальные услуги на двери вашего подъезда, если вас нет ни в одном из этих списков, значит, вы относитесь к среднему классу.