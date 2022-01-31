«Избили или кот поцарапал?»: Волочкова выложила фото страшных синяков

После «медового отпуска» на Мальдивах балерина Анастасия Волочкова объявляет о предательстве своего возлюбленного банщика Сергея Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После «медового отпуска» на Мальдивах балерина Анастасия Волочкова объявляет о предательстве своего возлюбленного банщика Сергея. Мол, ему нужен был только пиар.

- Что и следовало ожидать. Когда, кроме самопиара, мужчине ничего не нужно-это низко. Я это не раз проходила,-посетовала балерина.

А чуть позже выложила фото своих ног в синяках, царапинах и ссадинах.

Фото: Instagram.com

- Вас кот так поцарапал? Или мужчина избил?-переживают в комментариях подписчики балерины.

Чуть позже 46-летняя артистка посетовала, что они расстались с Сергеем, но она хочет быть для него другом.

- Мы все равно любим друг друга,-вздыхает балерина.

Однако, похоже, Сергей обижен на Анастасию и не спешит с ней мириться.

- Да, мы расстались, но она совершила такие поступки, за которые я не прощаю. И вместо того, чтобы извиниться или промолчать, она строит из себя жертву, - объяснил в своём блоге банщик Сергей, бывший мужчина Волочковой.

Напомним: с банщиком Сергеем 46-летняя Волочкова познакомилась на программе «Давай поженимся». А после парочка так сдружилась, что отправилась вместе на Мальдивы, где и объявила о своих романтических отношениях.