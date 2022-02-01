Вопрос дня: Что бы вы сказали сейчас своим знакомым или родным, живущим на Украине?

Москва, ВДНХ, наши дни. На фонтане «Дружба народов» фигуры России и Украины по-прежнему рядом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Светлана ЖУРОВА, депутат Госдумы:

- Я спросила бы у них: а зачем и для кого вся эта истерия? Мне она удивительна: мои родственники - родная тетя, братья и сестры - там живут. И когда мы созваниваемся, то не обсуждаем политику. По крайней мере, последние 8 лет. С нами украинская родня отдыхала в Крыму. И войны точно не хочет никто. И никто ее не ждет.

Анжелика АГУРБАШ, заслуженная артистка Белоруссии:

- Спрошу про дружбу. Люди славянских республик как жили и дружили, так и продолжат дружить. Никому ничего уступать никто не будет. Я человек творчества и всего мира, и, например, свои лучшие клипы я снимала в Украине у Алана Бадоева, украинского осетина. Мы прежде всего люди, и мы обязаны противостоять политтехнологам, которые пытаются нас развести. А мы должны поддерживать друг друга. Постараюсь сделать все, чтобы не дать рассорить наши миры.

Юрий КОТ, декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры:

- Я спросил бы: вам нравится, что у вас произошло? Готовы ли вы защищать свою свободу от мерзавцев? И сколько готовы терпеть их? Насколько вам лучше с ними и не будут ли ваши дети расплачиваться за ваши долги? Проснется ли в вас русский человек? Или Киев превратят в какой-то карпатский пригород?

Дмитрий ДИБРОВ, телеведущий:

- Ну что тут скажешь… Не мне о таком говорить. Нет, не моя это тема.