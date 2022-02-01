Удаленка выходит из моды: вырос спрос на офисы и аренду квартир в Люблино

Москвичи подняли цены на квадратные метры и только в Молжаниновском районе они самые низкие Фото: Алиса ТИТКО

Рынок недвижимости в Москве заметно оживился – активнее заполняются офисы, повышается аренда квартир. Корреспондент kp.ru вместе с экспертами выяснила, на какую недвижимость вырос спрос в столице.

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Эксперты с легкостью называют причины ажиотажа – москвичи устали от удаленки, вакцинированные и переболевшие ковидом сотрудники с удовольствием приходят в офисы, чтобы проводить реальные обсуждения, а не в зум-конференциях. При этом работодатели не забывают о переводе не менее 30% своих сотрудников, включая граждан старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями, на удаленную работу. А также некоторые крупные офисы решили осуществить переезд.

- Спрос на офисные помещения действительно оказался рекордным, особую роль в этом сыграл и интерес к качественному офисному предложению со стороны IT-гигантов – «Яндекса», OZON и аналогичных структур, а также различных IT-подразделений банков, которым потребовался переезд в связи со внутренними изменениями, - говорит Мария Зимина, директор департамента офисной недвижимости Knight Frank Russia.

Однако нынешний рост заболеваемости коронавирусом вновь немного повлияет на замедление принятия решений по покупке офисных помещений. К тому же новых площадей в этом году практически не добавится.

- Что касается девелоперов, то большинство офисных проектов, которые сейчас обсуждаются, идут в комплексе с жилыми и планируются к реализации к 2025-2026 годах. В 2022 году ввода крупных спекулятивных проектов внутри МКАД не ожидается, что в совокупности с поддержанием активного интереса со стороны арендаторов к качественным площадям дополнительно снизит долю вакантных площадей, - говорит Мария Зимина.

Большинство интересных проектов девелоперы хотят реализовывать в формате built-to-suit (строительство объекта для конкретного клиента, которое учитывает его требования и особенности бизнеса).

Свободных офисных площадей в этом году немного, что будет ограничивать выбор арендаторов. Особенно это касается объектов в ключевых деловых районах. Наиболее популярным является класс «А» ближе к центру с хорошим этажом. Цены на офисы в центре уже выросли на 10%.

Поскольку такие здания в столице сейчас в дефиците, отличной заменой станут коворкинги и студии-апартаменты. Учитывая меняющуюся конъюнктуру рынка, арендаторам действительно стали интересны все форматы зданий в качестве офисов – особняки, офисные пространства в составе торговых центров, гибкие офисы.

Флекс-офисы по-прежнему находятся на пике: их выбирают не только коммерческие компании, но и государственные структуры. Это относительно новый формат офисных площадей, полностью готовых к въезду, быстро адаптируемых под потребности клиента (брендинг, планировка) и сдающихся на гибких (сроки и площади аренды) условиях.

Фото: Алиса ТИТКО

Снять комнату в два раза дороже

Доля квартир на рынке аренды Москвы сократилась в два раза, а цены увеличились. Самое значительное повышение средней ставки найма квартиры за год – в районе Люблино, на 19%.

В настоящее время, по данным аналитиков Инком-недвижимость, в столице чаще сдают 2-комнатные квартиры. Их 36,4% от общего количества квартир в аренду. На втором месте по спросу 1-комнатные квартиры - 29%, 3-комнатные – 24,6%, многокомнатные - 4%, комнаты – 6%.

- В начале прошлого года 12% арендной экспозиции приходилось на комнаты, однако спрос резко вырос и предложений стало меньше. Комнаты вплоть до середины января можно было снимать от 10 тысяч рублей в месяц. Сейчас предложений по таким ставкам нет, найм самой дешевой комнаты подорожал в два раза – до 20 тысяч рублей в месяц. Большинство комнат сдают в квартирах, где проживают собственники-наймодатели, – рассказала Оксана Полякова, заместитель директора Департамента аренды квартир Инком-недвижимость.

Найти отдельную квартиру проще всего в районах Пресненский, Тверской, Арбат, Басманный, Таганский - здесь наибольший объем предложения. Как рассказали эксперты недвижимости, в Центральном округе можно найти не только дорогостоящие квартиры, но и объекты эконом класса – в некоторых локациях жилфонд широко представлен типовой застройкой и пятиэтажными панельными домами. А спрос в Пресненском районе обусловлен большим количеством работников делового центра «Москва-Сити», которые приехали из других городов.

Фото: Алиса ТИТКО

Съемные квартиры дорожают: какие районы в лидерах

Аренда квартир в столице выросла на начало 2022 года. Аналитики Инком-недвижимость проанализировали изменение средней стоимости найма жилья (по состоянию на январь) и составили рейтинг из 10 локаций с максимальным подорожанием предложения (цена за месяц):

- Люблино (ЮВАО) – на 19% (до 44 тысяч руб.),

- Некрасовка (ЮВАО) - 17% (до 35 тысяч руб.),

- Южное Бутово (ЮЗАО) - 13% (до 36 тысяч руб.),

- Кузьминки (ЮВАО) – 12% (до 38 тысяч руб.),

- Головинский (САО) – 10% (до 40 тысяч руб.),

- Гольяново (ВАО) – 10% (до 35 тысяч руб.),

- Выхино-Жулебино (ЮВАО) – 9% (до 37 тысяч руб.),

- Марьино (ЮВАО) – 7% (до 40 тысяч руб.),

- Марфино (СВАО) – 7% (до 47 тысяч руб.),

- Сокол (САО) – плюс 6% (до 76 тысяч руб.).

Повышение средней цены эксперты объясняют высоким спросом, который «съедает» самые экономичные и ликвидные варианты.

- Недорогие лоты востребованы всегда, спрос на более дорогостоящее предложение в 2021 году обеспечила возобновившаяся в Москве бизнес-активность, – отмечает эксперт по недвижимости Оксана Полякова.

- Чем обусловлено сильное подорожание квартир в Люблино?

- Наибольшее подорожание обычно происходит в локациях с хорошей транспортной доступностью и недорогим жильем – квартиры пользуются спросом у арендаторов. В Люблино жилфонд в значительной степени представлен современными домами – можно найти качественные предложения по приемлемой цене.

Лет пять назад квартиры в спальных районах можно было снять за 30-35 тысяч рублей, теперь же в Люблино однушка обойдется около 38-50 тысяч рублей. Нахожу вариант за 47 тысяч рублей.

- Квартира с ремонтом, 4 минуты от метро. Есть холодильник, стиральная машина, новая мебель. Раньше никогда не сдавалась, будете первыми, - говорит мне по телефону хозяйка жилья.

- А коммуналка?

- Платежи входят в стоимость, кроме счетчиков. Еще нужна предоплата за один месяц.

- То есть нужно сразу заплатить 94 000 рублей?

- Да. Но я без агентства. Они бы еще взяли с вас 50-100% (23 500-47 000 рублей).

Фото: Алиса ТИТКО

Район Люблино пользуется популярностью у приезжих, в том числе из-за возможности трудоустройства – здесь есть промышленные предприятия, строительный и оптовый рынки, кондитерские компании и производства обуви, мебельные и трикотажные фабрики. Отмечают и минусы – соседство с нефтеперерабатывающий заводом в Капотне, потоки транспорта н а рынок «Садовод». Вместе с активной застройкой, есть и плюсы в виде Люблинского парка с усадьбой и ближайшим Кузьминским парком.

Найти квартиру за 30 тысяч рублей в Люблино и, правда, маловероятно. На сайте аренды квартир нахожу всего два варианта, смотрю фотографии – ремонт старенький, шкаф без двери.

- Главное – чистенько, - говорит хозяйка квартиры. – Квартиру сдам только для семейной пары. И только славянам.

Еще одну квартиру сдает мужчина, он сразу же по телефону сказал, что на национальность смотреть не будет, но предупреждает, что до метро «Люблино» далеко – нужно ехать на автобусе или идти пешком 25 минут.

Топ-5 бюджетных районов Москвы

Если зимние месяцы – традиционно неактивные, то весной возобновится рост спроса на квартиры. Предпосылок для роста цен пока нет, но и резкого удешевления найма в нынешних условиях ожидать также не стоит. Это возможно только в результате массового оттока арендаторов из столицы.

Самые экономные предложения можно найти в следующих районах (данные на январь 2022 года):

- Молжаниновский – 27 тысяч рублей,

- Капотня – 30 тысяч рублей,

- Бирюлево Западное – 31 тысяч рублей,

- Некрасовка – 32 тысяч рублей,

- Северное Измайлово – 33 тысяч рублей.