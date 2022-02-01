Новый год добрался до Китая

Праздник, который называется в Китае вовсе не Новым годом, а Праздником весны большинство жителей из-за пандемии встретили дома Фото: REUTERS

В ночь на 1 февраля китайцы встретили Новый год по лунному календарю.

Праздник, который называется в Китае вовсе не Новым годом, а Праздником весны (Чуньцзе) большинство жителей из-за пандемии встретили дома.

Коронавирус портит китайцам Праздник весны уже в третий раз – начиная с 2020 года правительство накануне торжеств обращается к жителям страны с призывом воздержаться от массовых гуляний и ограничиться домашними застольями.

Из основных развлечений в этом году остался традиционный гала-концерт «Чуньвань», который показывают по центральному телевидению. Как и в предыдущие два года ярмарки и храмовые гуляния в подавляющем большинстве мест отменены.

Тем не менее, китайцам как обычно на этот праздник, дадут отдохнуть с 31 января по 6 февраля – после каникул страна вернется к привычному ритму жизни. Не считая того, что 4 февраля в Китае стартуют зимние Олимпийские игры.

По китайским поверьям, синий водяной тигр – символ храбрости и силы, а 2022 год будет изобиловать резкими поворотами и переменами, которыми могут воспользоваться решительные и сильные духом люди. Считается, что наиболее удачным наступивший год будет для тех, кто родился под знаками быка и козы.