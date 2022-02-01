Американец вышел на свободу, отсидев 19 лет в тюрьме за брата-близнеца

Карл Смит в письме сообщил о том, что на самом деле убийцей является он Фото: REUTERS

44-летнего американца Кевина Дугара освободили под залог до слушания по его делу. До этого Дугар без малого два десятилетия провел в тюрьме за преступление, которое совершил его брат-близнец.

По мнению суда, в 2003 году Кевин Дугар произвел несколько выстрелов в членов конкурирующей бандитской группировки. В результате этого один человек оказался убит и один тяжело ранен. Улики и свидетели однозначно указывали на подозреваемого.

Несмотря на то, что молодой на то время человек упрямо отрицал вину, спустя два года его приговорили к 54 годам тюрьмы за предумышленное убийство.

Спустя восемь лет брат-близнец Дугара Карл Смит в письме сообщил о том, что на самом деле убийцей является он. Еще через пять лет судья, рассматривавший дело, пришел к выводу, что доводы Смита не заслуживают доверия, поскольку он отбывает 99-летний срок в тюрьме за убийство ребенка во время ограбления квартиры. Основным доводом для отказа в повторном рассмотрении дела стал тот факт, что Смит заявил о своей причастности к убийству лишь после того, как ему было отказано в апелляции.

Тем не менее юристы из Центра по неправомерным осуждениям добились повторного рассмотрения дела Дугара, и теперь ему представилась возможность доказать свою полную невиновность. До суда мужчину выпустили из тюрьмы, и он впервые за почти двадцать лет смог почувствовать себя свободным.

– Знаете, вы могли бы подумать, что это просто абсолютная радость, но адаптация, раны, нанесенные неправомерным лишением свободы – глубоки и устойчивы, и этот период адаптации может длиться всю жизнь, но особенно в первые дни очень и очень сложно, – прокомментировал ситуацию адвокат Дугара Рональд Сафер.