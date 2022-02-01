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В мире1 февраля 2022 5:10

Дотанцевалась: Израильтянин записал жену на кружок танго, и это закончилось печально

Мужчина во всем винит себя
Юрий МАЙБОРОДА
Комментарии (13)Комментарии (13)(13)
Переломным моментом стала поездка танцевальной группы на семинар по танго

Переломным моментом стала поездка танцевальной группы на семинар по танго

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жительница израильской Беэр-Шевы пожаловалась мужу на скуку и депрессию, одолевающую ее в последнее время. Она часто вздыхала и с грустью вспоминала о детских занятиях балетом.

Курсов балета для взрослых мужчина не нашел, но твердо решил спасти любимую жену от депрессии, так что записал ее в группу любителей танго.

Вскоре депрессию женщины как рукой сняло. Муж, глядя на любимую, откровенно радовался, не догадываясь, что причиной разительных перемен в ее душевном настрое являются не столько сами танцы, сколько партнер по ним.

Переломным моментом стала поездка танцевальной группы на семинар по танго – живя в одной гостинице, партнеры по танцам решили себя не сдерживать. Вернувшись, они продолжили встречаться уже не только на занятиях, а вскоре объявили своим вторым половинам о разводе.

– Я так хотел, чтобы тебе было хорошо, и ты забыла про депрессию. Зачем только я придумал записать тебя на танго? Я не могу поверить, что ты превратила кружок танцев в повод для измены и теперь хочешь уйти от меня. Я был готов на все, лишь бы порадовать тебя, а теперь ты разрушила мою жизнь, – сказал опечаленный муж.

Избавившуюся от депрессии супругу терзания мужчины не тронули, и она лишь посоветовала ему найти хобби, которое, возможно, принесет ему новую любовь.

– Не забывай, что для танго нужны двое, и для этого я выбрала себе подходящего партнера. Так или иначе, но это не ты, – резюмировала роковая танцовщица.

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ