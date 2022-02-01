Дотанцевалась: Израильтянин записал жену на кружок танго, и это закончилось печально

Переломным моментом стала поездка танцевальной группы на семинар по танго Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жительница израильской Беэр-Шевы пожаловалась мужу на скуку и депрессию, одолевающую ее в последнее время. Она часто вздыхала и с грустью вспоминала о детских занятиях балетом.

Курсов балета для взрослых мужчина не нашел, но твердо решил спасти любимую жену от депрессии, так что записал ее в группу любителей танго.

Вскоре депрессию женщины как рукой сняло. Муж, глядя на любимую, откровенно радовался, не догадываясь, что причиной разительных перемен в ее душевном настрое являются не столько сами танцы, сколько партнер по ним.

Переломным моментом стала поездка танцевальной группы на семинар по танго – живя в одной гостинице, партнеры по танцам решили себя не сдерживать. Вернувшись, они продолжили встречаться уже не только на занятиях, а вскоре объявили своим вторым половинам о разводе.

– Я так хотел, чтобы тебе было хорошо, и ты забыла про депрессию. Зачем только я придумал записать тебя на танго? Я не могу поверить, что ты превратила кружок танцев в повод для измены и теперь хочешь уйти от меня. Я был готов на все, лишь бы порадовать тебя, а теперь ты разрушила мою жизнь, – сказал опечаленный муж.

Избавившуюся от депрессии супругу терзания мужчины не тронули, и она лишь посоветовала ему найти хобби, которое, возможно, принесет ему новую любовь.

– Не забывай, что для танго нужны двое, и для этого я выбрала себе подходящего партнера. Так или иначе, но это не ты, – резюмировала роковая танцовщица.