«Газпром нефть» первой в России организовала экологическую экспертизу с помощью дополненной реальности

Фото: media.gazprom-neft.ru

«Газпром нефть» совместно с Росприроднадзором впервые в России провели инспектирование производственных объектов с помощью технологий дополненной реальности. AR-решения позволили дистанционно и в сжатые сроки оценить соответствие объекта капитального строительства природоохранному законодательству и выдать документы для ввода в эксплуатацию.

РАЗРЕШЕНИЕ ВЫДАНО

Представители Росприроднадзора, находясь на своих рабочих местах в Москве и Оренбурге, дистанционно проинспектировали новые скважины «Газпром нефти» на Ягодном месторождении в Оренбургской области. Впервые в России проверка проводилась с использованием как видеотрансляции, так и инструментов дополненной реальности.

«Цифровые технологии постепенно охватывают все этапы проектов капитального строительства, - отметил начальник департамента капитального строительства «Газпром нефти»Сергей Гуреев. - Инструменты дополненной реальности позволяют минимизировать расходы на посещение новых объектов и на 80% повышают скорость приемочных работ. Возможность дистанционной оценки обеспечивает безопасность участников, что особенно важно в условиях пандемии. Проведенный нами с Росприроднадзором технологический эксперимент показал высокую эффективность. Уверен, что тиражирование AR-решений не только повысит качество реализации проектов в периметре «Газпром нефти», но и будет высоко востребовано в нефтегазовой индустрии и смежных отраслях».

По результатам дистанционной инспекции Росприроднадзор выдал заключение о соответствии скважин в Оренбуржье природоохранным нормативам, что позволило завершить процедуру оценки и получить разрешение на ввод объектов в эксплуатацию.

ОПТИМИЗИРОВАТЬ ПРОЦЕСС КОНТРОЛЯ

Пилотный эксперимент подтвердил высокую эффективность технологий дополненной реальности для дистанционного контроля и приемки объектов нового строительства. Цифровые решения повышают скорость и качество, снижают затраты на проведение работ, особенно – при инспектировании в труднодоступных и удаленных районах. Кроме того, технологии обеспечивают безопасность и оперативность оценки новых производственных объектов в условиях ограничений, связанных с пандемией COVID-19. В перспективе Росприроднадзор может тиражировать решение при приемке объектов нового строительства и в других регионах России.

Проект по использованию AR-технологий реализован специалистами Дирекции по закупкам и капитальному строительству «Газпром нефти» и Центра технологий виртуальной и дополненной реальности «Газпромнефть – Цифровые решения».

«В условиях пандемии такая форма инспектирования наиболее актуальна: минимизировав личное взаимодействие, мы можем вводить объекты в эксплуатацию и реализовывать новые проекты безопасно для всех участников процесса», - добавил Евгений Загребельный, генеральный директор «Газпромнефть-Оренбурга».