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31 января 2022 22:00

В Звенигороде у мужчины в супермаркете похитили рюкзак с двумя миллионами рублей

Потерпевший возвращался домой после сделки по продаже квартиры
Наталия ЕРОШКИНА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Сейчас мужчина находится под следствием. Оперативники устанавливают все обстоятельства произошедшего

Сейчас мужчина находится под следствием. Оперативники устанавливают все обстоятельства произошедшего

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Это произошло почти неделю назад в подмосковном Звенигороде. 61-летний Анатолий (имя изменено) возвращался домой из Дмитрова. В этот день мужчина продал квартиру и нёс в рюкзаке крупную сумму денег. По дороге он зашёл в супермаркет, чтобы купить домой продуктов. Анатолий взял тележку и положил рюкзак в неё.

Какое-то время мужчина ходил по магазину и разглядывал товар на полках. Про рюкзак с деньгами он совсем забыл и даже не заметил, когда тот пропал из его тележки. Обнаружив его исчезновение, Анатолий сначала растерялся, а потом поспешил к охранникам супермаркета, возможно, они что-то заметили. Но сотрудники не смогли помочь мужчине. Тогда Анатолий обратился в полицию.

— Поступило обращение от 61-летнего мужчины, о том, что в магазине у него тайно похитили рюкзак, в котором находились 2 065 000 рублей, вырученные от продажи квартиры, договор купли-продажи и мобильный телефон, — сообщил источник kp.ru

По данному факту завели уголовное дело, по горячим следам оперативники стали просматривать камеры видеонаблюдения. Вскоре полицейским удалось установить личность вора, уже через несколько дней он был задержан.

— За совершение кражи в особо крупном размере был задержан 38-летний житель Звенигорода, — сообщил источник kp.ru.

Сейчас мужчина находится под следствием. Оперативники устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ЧППроисшествия: ЧП