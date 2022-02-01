В Звенигороде у мужчины в супермаркете похитили рюкзак с двумя миллионами рублей

Сейчас мужчина находится под следствием. Оперативники устанавливают все обстоятельства произошедшего Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Это произошло почти неделю назад в подмосковном Звенигороде. 61-летний Анатолий (имя изменено) возвращался домой из Дмитрова. В этот день мужчина продал квартиру и нёс в рюкзаке крупную сумму денег. По дороге он зашёл в супермаркет, чтобы купить домой продуктов. Анатолий взял тележку и положил рюкзак в неё.

Какое-то время мужчина ходил по магазину и разглядывал товар на полках. Про рюкзак с деньгами он совсем забыл и даже не заметил, когда тот пропал из его тележки. Обнаружив его исчезновение, Анатолий сначала растерялся, а потом поспешил к охранникам супермаркета, возможно, они что-то заметили. Но сотрудники не смогли помочь мужчине. Тогда Анатолий обратился в полицию.

— Поступило обращение от 61-летнего мужчины, о том, что в магазине у него тайно похитили рюкзак, в котором находились 2 065 000 рублей, вырученные от продажи квартиры, договор купли-продажи и мобильный телефон, — сообщил источник kp.ru

По данному факту завели уголовное дело, по горячим следам оперативники стали просматривать камеры видеонаблюдения. Вскоре полицейским удалось установить личность вора, уже через несколько дней он был задержан.

— За совершение кражи в особо крупном размере был задержан 38-летний житель Звенигорода, — сообщил источник kp.ru.

Сейчас мужчина находится под следствием. Оперативники устанавливают все обстоятельства произошедшего.