НАТО для бедных. Зеленский испугался предательства США и решил нарастить армию

Зеленский достаточно прозрачно намекнул, что у Киева имеются разногласия с Западом по поводу выполнения Минских соглашений Фото: REUTERS

Сегодня в первой день работы Верховной рады Украины в новой сессии (который стал одновременно последним перед двухнедельными каникулами) в парламент приехал сам президент Владимир Зеленский, чтобы выступить перед депутатами.

Уж неизвестно, на что надеялись украинские парламентарии, но выступление Зеленского ни в какой степени не относилось к так называемым стратегическим. Некоторые тезисы речи Зеленского были серьезными, а другие просто звучали комично. Как, например, утверждение президента Украины, будто снижение госпитализации от ковида является результатом единства украинцев. Видимо, других фронтов для единения нации не нашлось. Даже в отношении противостояния с Россией.

Из других "перемог" Зеленский отметил стабилизацию гривны, рекордный рост золотовалютных резервов и наращивание финансовой помощи от других государств (но это не точно). С другой стороны, Зеленский поставил себе в заслугу активизацию Нормандского формата, правда, дальше переговоров советников процесс так и не пошел, да и они, прошедшие недавно, не дали никакого результата.

Еще президент Украины похвалился, что под его руководством страна стала выстраивать новый формат сотрудничества с Евросоюзом, намекнул на новый потенциальный блок "НАТО для бедных" в составе Украины, Польши и Великобритании и пообещал в ближайшие пару дней подписать Соглашение о свободной торговле с Турцией. О том, что новый формат сотрудничества заключается в выпрашивании вооружений у всех подряд, Зеленский сообщать не стал.

Совсем другие нотки стали звучать в речи Зеленского, когда он все же дошел в своих речах до России. Прозвучал традиционный уже в его устах призыв "не поддаваться вирусу паники".

После чего Зеленский сообщил, что надеяться на помощь союзников в защите Украины нечего, и кроме них самих, никто за Незалежную воевать не будет, и тут же, в присутствии депутатов подписал указ об улучшении денежного довольствия военных и "основах перехода на контрактную армию". По этому указу на Украине планируется создание профессиональной армии, денежное довольствие военных повышается до уровня не ниже трех минимальных зарплат, а численность ВСУ увеличивается еще на 100 тысяч человек. Этим же указом анонсируется создание еще 20 бригад ВСУ.

Кроме этого, Зеленский достаточно прозрачно намекнул, что у Киева имеются разногласия с Западом по поводу выполнения Минских соглашений. Что следует понимать, по-видимому, как обещание не прогибаться под давлением США, Франции и Германии по этому вопросу.

Примечательно, что депутаты ВРУ на этот раз не стали ни критиковать Зеленского, ни показывать ему фиги. После выступления Зеленского они выстроились у трибуны, держа в руках флаги Великобритании, Польши, Дании, Канады, Чехии, Латвии, НАТО и других стран-союзников. Где-то во втором ряду сиротливо и стыдливо выглядывал кусок американского флага. А сами народные депутаты стали с трибуны, с которой сошел Зеленский, на английском языке рассказывать, как "нехороший" Путин хочет восстановить "Советскую Империю", и благодарить "друзей Украины" за помощь. Выглядело это настолько странно, что даже спикер ВРУ Руслан Стефанчук сделал замечание депутатам-патриотам и сказал, что в украинском парламенте надо говорить на украинском языке.