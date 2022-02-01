IVI представил народный рейтинг фильмов по зрелищности, актёрской игре, режиссуре и сюжету

Сериал IVI "Везёт". Последняя роль Владимира Меньшова

За январь 2022 года самым зрелищным, по мнению пользователей IVI, стал фантастический боевик с Марком Уолбергом «Бесконечность». Кроме него, в топ-5 вошли «Мортал Комбат», «Веном 2», «Чёрная Вдова» и 25-й фильм бондианы «Не время умирать».

Самые высокие оценки в категории «Актёрская игра» в январе зрители поставили фильмам «Ёлки 8», «Бумеранг», «Телохранитель жены киллера», сериалу «Сваты 7» и оригинальному сериалу IVI «Везёт».

«Везёт» также стал лучшей январской картиной на IVI с точки зрения режиссуры. Помимо него, зрители отметили работу режиссёра в фильмах «Лётчик», «Веном 2», «Круэлла» и «Последний богатырь: Корень зла».

По сюжетному наполнению лучшими оказались фильмы «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс», «Круиз по джунглям», «Чёрная Вдова», мультфильм «Лука» и фильм «Король Ричард».

В сумме лидерами по количество зрителей среди фильмов в первом месяце 2022 года оказались «Ёлки 8», «Бумеранг», «Круиз по джунглям», «Лётчик» и «Главный герой». Среди сериалов самыми популярными стали «Сваты 7», «Постучись в мою дверь», «Везёт», «Вокруг света за 80 дней», «И просто так». А из анимации на IVI в январе чаще всего смотрели следующие картины: «Лига монстров», «Приключения Пильи», «Лука», «Семейка Крудс: Новоселье», «Райя и последний дракон».

«Согласно рейтингу Deloitte в СНГ, IVI в 2021 году стал самым популярным стриминговым сервисом среди платящих подписчиков в России. Воодушевляет, что аудитория не только многочисленная, но и активная: зрители не пропускают предложение поставить фильму оценку, а выражают своё мнение. В январе это сделали около 2 миллионов зрителей. Это помогает нашему сервису делать персональные рекомендации ещё точнее и быстрее», — добавил Иван Гринин, директор по контенту IVI.