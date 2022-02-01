Взломал систему: швейцарец сменил пол, чтобы выйти на пенсию раньше срока

В благополучной Швейцарии граждане тоже всеми правдами и неправдами уйти на заслуженный отдых пораньше Фото: Shutterstock

Пенсионная реформа является острым вопросом не только для России. В благополучной Швейцарии граждане тоже всеми правдами и неправдами уйти на заслуженный отдых пораньше. Как пишет «Luzerner Zeitung», один из обитателей страны решил пойти радикально: сменить пол и, таким образом, получить положенные льготы.

Нюанс заключается в том, что для жителей горной страны переход из одного «полового состояния» в другое несложен и требует всего лишь оплату бюрократических расходов в размере 75 швейцарских франков (6 250 рублей). Подаешь заявление и вуаля: теперь ты из гражданина стал гражданкой с соответствующей графой в документе. Подобный закон вступил в силу в Конфедерации в 2022 году для облегчения жизни представителей ЛГБТ.

В результате, вместо положенных по закону 65 лет для выхода на пенсию для мужчин, «трансгендер» оказался на заслуженном отдыхе на год раньше, причем без всяких операций или гормональной терапии. Конечно, чиновники провели с ним собеседование, чтобы убедиться в том, что он действительно считает себя дамой. Вот только что могут узнать проверяющие за 10 минут беседы? Им приходится верить заявителю на слову.

Местные юристы уже начали с тревогой обсуждать, к чему может привести злоупотребление законом. Ведь это, к примеру, абсолютно легальный способ уклониться от военной службы. В 18 лет подаешь заявление о признании себя женщиной, затем в 30 лет, когда заканчивается возраст призыва, снова требуешь себе мужские права. И вот всего лишь за 150 франков избавляешься от головной боли в виде необходимости постоянно посещать военные сборы.

А ведь не исключено, что с помощью закона эти «новые трансгендеры» смогут претендовать и на женский льготы и привилегии, квоты при приеме на работу и выборы в различные органы власти.