Доктор STAR: робот впервые самостоятельно провел операцию

Доктор STAR уже имеет значительный опыт в хирургии

Впервые в истории медицины робот-хирург провел операцию на кишечнике свиньи и действовал при этом совершенно самостоятельно от старта процесса и до завершения.

Электронный хирург под именем STAR, что с английского переводится как звезда, а расшифровывается как Smart Tissue Autonomous Robot, детище ученых крупнейшего в США и одного из самых известных в мире медицинских университетов имени Джонса Хопкинса.

Самым сложным для разработчиков было внедрить в робота специфику восприятия мира живым организмом: микродвижения глаз, оценку мельчайших изменений в структуре ткани. Для этого технику оснастили камерами, способными воспринимать свет в различных спектрах. В результате у робота появилась трехмерная карта всего организма пациента.

Доктор STAR уже имеет значительный опыт в хирургии. Впервые машина научилась оперировать в 2016-м году и работала очень аккуратно, правда, тратила на проведение оперативного вмешательства намного больше времени, чем живой хирург.

Но в этот раз искусственный интеллект был на высоте. Доктор STAR сумел восстановить кишечник свиньи из отдельных фрагментов без вмешательства человека, самостоятельно наложил швы. Разработчики очень довольны, что их детище впервые опередило человека по скорости и аккуратности в одной из самых непростых в хирургии процедур!

В перспективе авторы технологии планируют применять аппарат STAR в ситуациях, когда живому хирургу действовать особенно сложно, например, в автомобиле скорой помощи.

Заменят ли роботы-хирурги живых профессионалов? Сайт Kp.ru спросил у пластического и челюстно-лицевого хирурга, кандидата медицинских наук, основателя одного из центров инновационной медицины Амджада Аль-Юсефа:

- Частичная замена роботом человека на отдельных этапах операции - это уже реальность нашей медицины при полостных операциях по урологии и сосудистой хирургии, а также в гинекологии и других дисциплинах. А вот полная замена хирурга – человека роботизированной техникой, на мой взгляд, имеет слабую перспективу как минимум в ближайшие десятилетия. Любое хирургической вмешательство, помимо монотонной работы в виде фиксации, сшивания и кровоостанавливания, подразумевает массу других этапов, итогом которых должно стать излечение пациента. Что касается сферы моей профессиональной работы, то в области пластической хирургии перспективы для роботов и вовсе невелики. Здесь важную роль играет понимание эстетики и красоты, а внедрить это понимание в робота – невероятно сложная задача. Думаю, сделать это практически невозможно. Важно и то, что каждый пластический хирург обладает своим уникальным почерком, к тому же необходимо учитывать индивидуальные особенности пациента, его представления о красоте и образ себя, а это не может быть стандартизировано под алгоритмы робота. Общение между пластическим хирургом и пациентом - это 90% успеха проведенной операции.