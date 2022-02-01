«Акунина нам привозят контрабандой»: как на Украине избавляются от русского языка

В книжном магазине Киева. Фото: Елена МАТВЕЕВА

В незалежной продолжается курс на украинизацию и замену русского языка мовой. Корреспондент «Комсомолки» выяснила, в каких условиях приходится жить русскоязычным жителям Украины.

«МЫ ПРОТИВ РОССИИ, НО ЯЗЫК НАШ – РУССКИЙ»

Вначале я решила проверить, насколько киевляне дружелюбны и как они в принципе относятся к русской речи на фоне разговоров о предстоящей войне с Россией.

- Далеко ли до Крещатика? – спрашивала я у каждого второго прохожего.

Одни сразу отвечали на русском, другие – на украинском, но я придуривалась, что не понимаю, и мне охотно поясняли по-русски. Удивительно, но общаться по-русски со мной согласились даже участники пронатовского митинга на Майдане. «Ну, думаю, была не была, признаюсь им, что я из России, посмотрю на реакцию».

- Могла и не признаваться. Твой московский акцент слышен даже, когда ты молчишь, - смеется моя коллега-журналистка.

Некоторым участникам антироссийского митинга не сильно понравилось, что я затесалась в их ряды. Но многие из них даже между собой говорили на русском.

- Мы - украинцы. Да, мы против России, но наш язык – русский, у нас русскоязычные семьи, - пояснили мне несколько участниц митинга.

Вот такой парадокс.

КЛИЧКО ПРОИГРАЛ КРАСНОЙ АРМИИ

Украинская речь в Киеве сейчас звучит уже гораздо чаще, чем русская. Еще несколько лет назад это было не так. Украинизация явно приносит свои плоды. Все рекламные билборды и вывески магазинов – на украинском. Название улиц, как и станций метро дублируется на английском, не на русском. С удивлением читаю на одной из улиц название «Красноармейская» (перевод с украинского). Ничего себе! В Киеве ведь давно переименовали улицы, чьи названия связаны с советским прошлым. Оказывается, на некоторых домах никак не могут поменять таблички. А так улица переименована в Большую Васильковскую. Пока в бою с Красной Армией мэр Киева Виталий Кличко явно проигрывает.

Киоск периодической печати в Киеве. Фото: Елена МАТВЕЕВА

- На фоне разговоров о войне многие стали переходить на украинскую речь. У меня есть друзья, которые 40-50 лет были русскоязычными, а сейчас вдруг решили заговорить по-украински. Но на эту тему лучше не спорить, можно разругаться вдрызг, - говорит мой киевский знакомый Святослав.

В такси, гостиницах и ресторанах тоже говорят по-украински. Русского меню в ресторанах нет. Опять же только украинская и английская версия. Будто и нет на Украине миллионов русскоязычных граждан. Их просто игнорируют. Для кого делаются поблажки, так это для туристов. Потому что турист – это деньги.

Чем дороже ресторан и гостиница, тем охотнее там говорят по-русски. Видя, что я русскоязычная, во многих ресторанах официанты сами переходили со мной на русский. Хотя по закону клиент должен их об этом попросить. Если сам заговоришь с посетителем по-русски, попадешь на штраф. А вот в демократичном кафе «Пузата хата» (аналог нашего «Му-му») на русский со мной перешли с трудом. Пришлось несколько раз об этом попросить. Боятся контролеров.

Патриотичный стрит-арт. Фото: Елена МАТВЕЕВА

«НА МОВЕ ЧИТАТЬ НЕ ХОТЯТ»

С начала этого года на Украине вступил в силу закон, по которому все русскоязычные печатные издания должны иметь украинскую версию, выходящую тем же тиражом.

Найти газетный киоск в Киеве – это все равно, что пройти квест. Их практически нет. Я час колесила по центру города, пока наконец не наткнулась на ларек «Пресса». Главные издания на прилавке – «непротухающие». Это кроссворды из серии «Тещины блины», сканворды «Тещин пирог», журналы с рецептами. Дальше - глянцевые журналы. И наконец, газеты. Большинство из них на украинском. Но есть и в двух версиях, как например еженедельник «Бульвар Гордона». На обоих языках газета один в один – одинаковые тексты и фото, лишь языки разные. Можно играть в игру «найдите 2 отличия».

Версии газеты "Бульвар Гордона" на русском и украинском. Фото: Елена МАТВЕЕВА

- Как торговля? Упал спрос? – интересуюсь у киоскера.

Тот смотрит подозрительно, из-под очков.

- Такую информацию я не даю. Нам не рекомендовано. Мало ли, с какой целью вы это спрашиваете, - бурчит в ответ дядька-партизан.

Видимо, не одна я спрашиваю.

Ухожу несолоно хлебавши.

Обложка газеты "Вести". Фото: Елена МАТВЕЕВА

Продавщица в киоске на Крещатике оказалась более общительной. Покупаю у нее с десяток газет.

- Как у вас продажи, не упали? – спрашиваю осторожно.

- Очень упали! Несем убытки, – она будто ждала, что кто-то с ней заговорит на эту тему. - Не хотят люди русскоязычные газеты читать на украинском. И журналы тоже не хотят. Раньше молодежь их хорошо покупала, а теперь не берут. Да я сама, хоть и украинка, но читать на украинском не люблю – сложно.

Со слов продавщицы, продажи печатных изданий после нововведений просели. Фото: Елена МАТВЕЕВА

С МОЛОКОМ МАТЕРИ

Заглядываю в книжный магазин. Полки сплошняком уставлены всевозможной литературой на украинском. По закону ее должно быть в разы больше, чем на русском. К тому же есть книги, которые продавать запрещено. Прежде всего, те, в которых популяризируется Красная Армия и Георгиевская ленточка.

- А на русском книги где? – спрашиваю продавца.

- Воон тот дальний стеллаж.

Действительно в самом дальнем углу магазина для русской литературы отведен всего один стеллаж. Полки полупустые. Немного классики – Достоевский, Тургенев, Хармс и детективы. Ни одной исторической книжки.

- А почему так мало книг на русском? – возвращаюсь я к продавцу.

- Так все разобрали, а нового завоза еще не было.

- А детская литература где?

- На русском ее у нас нет.

Вот так украинизация приходит буквально с молоком матери.

Книги на русском - на полках изданий на "иноземной мове". Фото: Елена МАТВЕЕВА

Спрос на русскоязычную литературу огромный, поэтому многие покупают ее либо на рынках, либо в интернете.

- Выходит новая книга Акунина, я на следующий день могу купить ее здесь, в Киеве. Контрабандой привезут. Через интернет тоже можно купить практически все. Электронные книги - не проблема, читаем даже на запрещенных сайтах. Захожу через VPN (VPN — способ подключения к интернету, который позволяет обходить запреты. Он «меняет» ваше местоположение и вместо, например, Киева или Пекина показывает, что вы находитесь в Москве или на Коморских островах. Так можно заходить даже на заблокированные в любой стране сайты. Чтобы установить VPN достаточно скачать специальную программу на смартфон или компьютер. - Ред.) и покупаю, - рассказывает моя киевская приятельница.

- Все это унизительно. Почему мы не можем купить книги на русском в книжном магазине? Почему в русских школах дети должны учиться на украинском? Родители в итоге вынуждены нанимать русских репетиторов, - возмущается одна моих киевских знакомых.

- Я считаю, что украинский язык учить надо, должны быть преференции для украиноязычной литературы, но при этом нельзя ограничивать другие языки. Это вопрос нашего будущего. Не случайно многие перевели детей в английские школы после того, как запретили обучение на русском. Украинский язык нужен до тех пор, пока ты живешь на Украине. Активная молодежь стремится в Европу, США, Японию. На Украине для нее перспектив нет, - замечает моя коллега журналистка.

«ПЕЧАТАТЬ ГАЗЕТУ НА РУССКОМ – СПЛОШНОЙ УБЫТОК»

Корреспондент «Комсомолки» побеседовала с одним из главных редакторов бывших русскоязычных изданий. Чтобы разговор вышел более откровенным, мы решили не называть его имени.

- Ваше издание с января выходит только на украинском. Почему вы не оставили русскоязычную версию?

- Это решение экономическое. Выход на двух языках нерентабелен.

- Насколько вырастают затраты?

- Умножайте стоимость производства на два. По сути, нужно делать два разных издания. А это мало, кто может себе позволить. Повышать цену тоже не вариант. Сейчас средняя стоимость журналов на Украине 30-40 гривен (90-120 рублей), а газет 10-15 гривен (30-45 рублей). Это и так много, а в два раза дороже вообще никто не купит. На Украине нет своей бумаги и типографской краски, все покупается за границей, в том числе в Белоруссии. Это дорого. Не случайно, украинские издания выходят на такой плохой бумаге – самой дешевой.

- Можно ли сказать, что русскоязычная пресса на Украине умерла?

- Варианты выхода изданий на русском есть, но они дорогостоящие. Можно выпускать тираж на русском и украинском в равных частях. Не запрещена подписка на русском языке. Например, некоторые издания в рознице выходят на украинском, а по подписке – на русском. Но главные редактора таких изданий признаются, что это эксперимент. Если к лету они увидят, что прогорают, то просто откажутся от русскоязычной версии. Даже «Плейбой» перешел на украинский. Практически весь глянец перешел. Мы хотели бы и дальше выходить на русском, чтобы сохранить традицию, сохранить нашего читателя, но это не бизнес модель, издание будет нести большие убытки, покрыть которые только за счет продажи и рекламы невозможно. Нужны деньги меценатов, которые захотят тратиться на русскоязычную версию ради бренда или ностальгии. Но это не всегда хорошо для издания. Знаю случай, когда владелец купил газету, потому что ее любила его мама. Мама умерла, ему стало неинтересно, и он газету просто закрыл, даже не продал.

- Я сегодня пришла в газетный киоск и мне предложили лишь одну свежую газету. И ту на украинском…

- Ситуация с газетами на Украине еще печальнее, чем с журналами. На рынке не осталось ни одной ежедневной газеты, кроме правительственной «Урядовий курьер». Остались газеты, которые выходят три раза в неделю и еженедельники. Но и те еле барахтаются. Качественные информационно-аналитические издания умирают.

- С чем это связано?

- С состоянием экономики, с пандемией. Схлопывается рекламный рынок, на фоне разговоров о войне прыгает доллар – растет стоимость производства. Плюс проблемы с реализацией газет – киосков очень мало, частники стали меньше торговать из-за ковида, супермаркеты не пускают на свои прилавки. А тут ты еще должен сказать своим читателям, что переходишь на украинский. Печатную прессу просто добивают. Власть принесла ее в жертву политике.

- Как ваши читатели отреагировали на переход с русского на украинский?

- Мы все до последнего надеялись, что сроки перехода прессы на украинский перенесут. Поэтому все печатные СМИ подписку объявили, но никто не уточнял, что они с Нового года выйдут на украинском. В итоге люди подписались на русскоязычное издание, а получают украинское. Как читатели поведут себя дальше, пока не известно. Но нам очень многие звонят, люди недовольны. Нас выписывали годами, а с переходом на украинский стало понятно, что наш читатель хорошо подумает: возможно, кто-то останется, но кто-то и уйдет. Есть оптимисты, которые прогнозируют, что с переходом на украинский число подписчиков вырастет, как выросло и число украиноязычных людей в стране. Я так не считаю. Если человек привык читать по-русски, он по-украински читать не будет.

- Идя на выборы, Зеленский заявлял себя как русскоязычный политик, далекий от языковых споров. А в итоге он продолжает линию Порошенко?

- Да. Летом были попытки оттянуть вступление этого закона в силу. Но депутаты, в том числе и фракции Зеленского «Слуги народа» выступили против. В команде Зеленского очень много людей, которым нравятся языковые инициативы Порошенко. А сам Зеленский откровенно заигрывает с националистами, пытаясь завоевать их и не понимая, что он при этом теряет других. Но это свойственно всем украинским политикам.

- Почему власть любого толка продвигает непопулярную идею украинизации?

- Она не популярна у части населения, а другая часть ее наоборот поддерживает. Уже выросло поколение, которое заканчивало украинские школы, которое не учило русский язык. Вот оно двумя руками за украинизацию.

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