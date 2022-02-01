Россия перебросила войска на четверть экватора

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел селекторное совещание. Фото: Министерство обороны РФ

На фоне обострения отношений России с Западом в целом и с НАТО в частности, Москва и Минск проводят проверку сил реагирования Союзного государства. В рамках этой проверки Минобороны РФ перебросило в Белоруссию войска Восточного военного округа на расстояние до десяти тысяч километров, что составляет четверть от длины экватора Земли.

В том числе перебазированы авиационные подразделения и воинские части противовоздушной обороны, - заявил Сергей Шойгу на селекторном совещании. - В настоящее время организована охрана и оборона государственных и военных объектов, государственной границы в воздушном пространстве в рамках Единой региональной системы противовоздушной обороны Белоруссии и России.

Проверка сил реагирования сил СГ проходит в два этапа. До 9 февраля на белорусскую территорию прибывают задействованные в маневрах подразделения. Уже известно о переброске:

- двух дивизионов систем ПВО большой дальности С-400;

- подразделений артиллерии, морской пехоты и Воздушно-десантных войск и морских пехотинцев;

- авиации, в том числе – 12 истребителей Су-35;

- дивизиона комплексов ПВО малой дальности «Панцирь-С».

А с 10 по 20 февраля пройдут учения «Союзная решимость-2022», на которых, по словам Шойгу, «будут отработаны задачи по обеспечению военной безопасности Союзного государства и противодействию терроризму.

Кстати, ни Москва, ни Минск не обязаны были уведомлять западных партнеров об этих маневрах, потому что численность их участников не превышает параметры, установленные Венским документом 2011 года. Однако, учитывая информационную истерику вокруг «вторжения» России на Украину, Минобороны РФ проинформировало об учениях зарубежных военных атташе. Что, конечно, не успокоило западные таблоиды, которые ежедневно выдают сенсацию за сенсацией – от коварных русских собак-десантников до пагубного влияния «русской агрессии» на перспективы контактов с инопланетянами.