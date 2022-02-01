Маски сорваны. Почему в Европе отменяют коронавирусные ограничения

В Дании решили снизить уровень ковидных ограничений. Фото: REUTERS

1 февраля Дания отменила все ограничения, ранее введенные из-за пандемии коронавируса, и стала первой1 европейской страной, сделавшей это. На такие радикальные меры правительство страны пошло несмотря на рекордное количество новых заболевших. Сейчас там ежедневно выявляют по 40-50 тысяч случаев инфицирования.

Власти уповают на два фактора: первый - высокий уровень иммунизации населения Дании и второй - омикрон-штамм переносится людьми легче, чем предыдущий мутации.

Первую попытку снять ковидные ограничения правительства Дании предпринимало осенью прошлого года. Тогда жителям страны то разрешали отказаться от масок и COVID-пропусков, то снова требовали соблюдать все санитарные нормы.

Февраль в этот раз должен положить начало новой старой жизни, к которой все привыкли. Будут отменены ограничения на работу баров и ресторанов, ночные клубы больше не обязаны следить за количеством посетителей.

По данным местного здравоохранения, более 60% датчан вакцинированы тремя дозами вакцин. В остальной Европе этот показатель не превышает 45%.

По словам эпидемиолога Университета Роскилле Лоне Симонсен, омикрон-штамм легко переносится вакцинированными людьми, поэтому разумно было бы снять ограничения. Кроме того, широкое распространение омикрона также приведет к надёжному и длительному иммунитету, который поможет стране пережить последующие волны.

Политическая линия, которую проводит датское правительство, активно поддерживается населением королевства. 64% опрошенных датчан считают верной действия властей по защите населения, пишет газета Politiken. Сейчас в случае положительного результата теста на COVID-19 заболевшим рекомендуется оставаться дома в течение четырех дней. Те, кто оказался в контакте с инфицированным, больше не нуждаются в карантине. Маски следует носить только при посещении больниц.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Европа возвращается к нормальной жизни

По данным Всемирной организации здравоохранения, с января 2020 года 73% населения Европы переболели хотя бы один раз коронавирусом. В ноябре стремительно распространяющийся омикрон-штамм грозил тем, что к марту новую вариацию COVID-19 подхватят 60% европейских жителей. Но в январе, столкнувшись с высоким уровнем заболеваемости омикроном, но при этом низкими показателями госпитализаций, правительства отдельных европейских государств в след за Данией задумались о снятии ограничительных мер. Первыми об этом заговорили власти Британии, Франции и Ирландии. В пользу этого говорят и высокие показатели вакцинации.

По данным Всемирной организации здравоохранения, с января 2020 года 73% населения Европы переболели хотя бы один раз коронавирусом. Фото: REUTERS

Великобритания

Наиболее прогрессивным показало себя правительство британского премьера Бориса Джонсона. На фоне скандала с вечеринками на Даунинг-стрит в разгар локдауна весной 2020 года, Джонсон заявил о скором снятии всех ограничений: уже отменены маски и удаленная работа, разрешена свободная работа общепита, снято требование на проверку документов на концертах и футбольных матчах, разрешено посещение домов престарелых.

Ирландия

Аналогичной политики решили придерживаться и власти Ирландии. Они решили отказаться практически от всех ограничений. Рестораны и пабы смогут работать, как и прежде. Отменены требования о соблюдении социальной дистанции на улицах и помещениях.

Единственное, правительство Ирландии решило оставить масочный режим, а также карантин для заболевших коронавирусом.

Франция

Во Франции власти решили отказаться лишь от части санитарных мер. Первый этап стартует 2 февраля, тогда будет отменено обязательное ношение медицинских масок на улице и будут сняты ограничения на количество зрителей на массовых мероприятиях, концертах и спортивных турнирах. Французы также попрощаются с удаленной работой.

Второй этап снятия ограничений состоится 16 февраля. Тогда будут открыты ночные клубы, а на стадионах и кинотеатрах разрешат проносить еду и напитки.

Нидерланды

С 26 января власти Голландии решили смягчить часть антиковидных ограничений: вновь открываются бары и рестораны, музеи, театры и кинотеатры. Однако их часы работы будут сокращены - строго до 22:00. Посетители смогут туда попасть, предъявив паспорт вакцинации или справку о перенесенной болезни, также подойдет отрицательный ПЦР-тест.

Также жители Нидерландов смогут снова посещать массовые мероприятия, но их число не должно превышать 1250 человек.

Сейчас в стране ежедневно заболевает по 50-60 тысяч человек.

Австрия

Частично ограничительные меры решили отменить и в Австрии. С 5 февраля увеличат часы работы магазинов и общепита. С 12 февраля посетители смогут свободно посещать магазины без предъявления паспортов вакцинации или справок о перенесенном COVID-19.

Дело в том, что с 1 февраля в стране начинает действовать новый закон об обязательной вакцинации. В связи с этим власти отменили карантин, действовавший для всех непривитых австрийцев. Теперь заядлым антипрививочникам грозит штраф в размере 600 евро, если до 15 марта они не поставят себе ни одного укола.