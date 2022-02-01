Шойгу: ежегодно на наркотики в войсках тестируется 800 человек

Сергей Шойгу Фото: Минобороны РФ

Вооружение и техника в армии с каждым годом становится все более сложной и дорогой. А значит, требует к себе не только профессионального, но и трезвого отношения. На селекторе в Минобороны России во вторник были затронуты вопросы по мерам противодействия распространению наркотических средств в Вооруженных силах.

- Совместно с правоохранительными органами, ведем активную работу по недопущению в армейские ряды потребителей наркотиков. Действующая в министерстве обороны система профилактики позволила свести к минимуму число наркоманов среди военнослужащих. Личный состав проходит обязательные проверки на предмет потребления наркотиков, - заявил Шойгу, открывая селекторное совещание.

Отметим, что в передовые подразделения российской армии призывают только тех, кто прошел обследование на наркотики в военном комиссариате. В войсках все военнослужащие проходят регулярные медицинские проверки, которые также выявляют запрещенные препараты. Командир подразделения имеет отправить на обследование в медчасть любого подчиненного, который будет заподозрен в контакте с лицами, которые продают запрещенные вещества.

- За прошедший год проведено более восьмисот тысяч таких обследований. Безусловно, делается немало. Сегодня обсудим меры, которые позволят сделать эту работу еще более эффективной, - сказал Шойгу.

Одной из таких эффективных мер в войсках оказались антинаркотические кампании, которые проводят профессиональные спортсмены. Они работают в армии инструкторами, участвуют в общественных советах, подают военнослужащим личный пример.

- Российская команда на Олимпиаде в Пекине (пройдет в Китае с 4 по 20 февраля) почти на треть состоит из спортсменов ЦСКА. Уверен, что они достойно представят страну на Играх, - подчеркнул Шойгу и от всей души пожелал спортсменам удачи и высоких результатов.