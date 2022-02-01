Фото странных похорон Леонида Куравлева: сын рыдал у гроба, а дочь не пришла

В Москве простились с Леонидом Куравлевым. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве простились с Леонидом Куравлевым. Актер скончался в хосписе на 86-м году жизни. Перед смертью артист долго болел, перенес операцию. Потом актеру оказывали лишь паллиативную помощь. А 30 января звезды фильма "Афоня" не стало. Дети выполнили последнюю волю знаменитого отца. Его похоронили в одной могиле с супругой Ниной Васильевой, которую легендарный артист боготворил.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Прощание с Леонидом Куравлевым проходило в закрытом формате в Центральной клинической больнице. Церемония была очень скромной. Свой последний приют арист обрел на Троекуровском кладбище.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Сын Василий, названный в честь друга актера Василия Шукшина, почти всю церемонию прощания прорыдал у гроба родителя. Он отметил, что Куравлев для него все еще жив. "Папа, для меня ты не умер, а перешел в другое измерение. Мы будем общаться через твоих героев, через добрые детские воспоминания, которые остались о тебе и о маме. Я с тобой не прощаюсь, папа. Спасибо тебе большое! Я тебя очень люблю, мы всегда будем вместе", - отметил наследник Леонида Вячеславовича.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Были и внуки: Степан, Федор, Григорий. Степан добавил: "Дед, я тебя очень люблю, мне будет тебя не хватать".

А вот дочь Екатерина вообще не пришла хоронить отца. Перед смертью Куравлева ходили слухи, что актер якобы не хотел ее видеть. Нянечка в доме престарелых, где последний год жил актер, рассказывала, что Леонид Вячеславович отказывался общаться с Екатериной. Когда она приходила его навещать, он делал вид, что спит.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Меж тем многие обратили внимание на странные похороны Куравлева. На траурной церемонии почти не было его коллег-артистов. В основном они выражали соболезнования его семье в соцсетях. При этом некоторые знаменитости активно ходили по скандальным шоу, крича о равнодушии семьи к пожилому мэтру.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Как бы то ни было, гроб с телом народного артиста РСФСР выносили в абсолютной тишине под молебен отпевавшего его священника. Не было никаких аплодисментов, которые обычно звучат во время прощания с актерами. Возможно, это последняя воля усопшего. Как известно, Куравлев был очень скромным человеком. Последние годы жизни артист отгородился практически от всех, с кем общался.

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