Всю помощь от государства россияне будут получать через Госуслуги и МФЦ

К 2030 году все виды государственной помощи должны предоставляться без бумажной волокиты через МФЦ или портал госуслуг. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

К 2030 году все виды государственной помощи должны предоставляться без бумажной волокиты через МФЦ или портал госуслуг. При этом время на их оформление должно сократиться с нескольких дней до нескольких минут. Эту цель правительства озвучил премьер Михаил Мишустин на совещании по социально-экономическим вопросам, которое прошло 1 февраля.

- Новый подход начали вводить в прошлом году. Без каких-либо заявлений предоставлялись 11 мер поддержки. Среди них – сертификат на материнский капитал, единовременные выплаты на детей и пенсионерам. Это затронуло 65 миллионов человек, - напомнил премьер.

Современные технологии также позволят более оперативно решать вопросы, связанные со здоровьем каждого из нас.

- Уже сейчас надо принимать решения, чтобы получение помощи в поликлиниках было более удобным и быстрым для граждан. Важно обеспечить индивидуальный подход к лечению пациентов. Современные технологии должны упростить процедуру записи к врачу, выдачу заключений и рецептов. Необходимо сократить сроки ожидания приема у специалиста, - сказал Мишустин.

Премьер подчеркнул, что в вопросах защиты здоровья россиян нужно действовать на опережение, уметь прогнозировать риски. А при появлении новых инфекций оперативно вводить в оборот вакцины и средства диагностики.

- В 2022 году расширим сеть для изучения опасных инфекций в других регионах мира, чтобы лучше и быстрее прогнозировать ситуацию, подготовим четыре платформы для быстрого создания безопасных и эффективных вакцин от новых инфекций, - сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

На совещании не обошли вниманием и Пушкинскую карту. Напомним, эту виртуальную карту могут получить молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет. Ей можно оплачивать билеты в театры, музеи, выставки и т. д. А с 1 февраля по ней можно купить и билеты в кино. Но не на все фильмы подряд, а на российские картины, созданные при поддержке Минкульта, Фонда кино и региональных органов власти, а также из «золотой коллекции» нашего кинематографа. Номинал карты - 5000 рублей, из них 2000 можно потратить на походы в кино.

Татьяна Голикова рассказала, что к программе уже подключились 300 кинотеатров, каждый третий из них – сельский. По словам вице-премьера, к первому дню февраля владельцы Пушкинских карт потратили больше 200 тысяч рублей на покупку билетов в кино.