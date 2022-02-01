Суд арестовал на два месяца поджигателя из Чертаново

По версии следствия, Германов принес вещи своей бывшей подружки, сложил их под дверь квартиры, в которой она раньше жила, и поджег.

1 февраля Чертановский районный суд отправил в СИЗО на два месяца предполагаемого поджигателя из Чертаново. По версии следствия, 29 января 42-летний Сергей Германов принес вещи своей бывшей подружки, сложил их под дверь квартиры, в которой она раньше жила, и поджег. Девушки внутри не было, зато в квартире в этот момент находились четверо студенток: Тимур и Адель снимали там комнату, к ним в гости пришли друзья – Игорь и Ирина. Игорь сумел прорваться сквозь пламя, но получил серьезные ожоги и сейчас находится в больнице. Ирине, Тимуру и Аделю пришлось спасаться через окно.

Первоначально предполагалось, что пожар на ул.Дорожной, 28 корп 1 в Чертаново мог начаться из-за короткого замыкания в щитке, расположенном в подъезде, но потом выяснилось: пожар –дело рук человека. Записи с видеокамер это доказывают.

В ГСУ СК РФ по г.Москве уже возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц. 31 января подозреваемого задержали, а 1 февраля следствие просило суд его отправить в СИЗО на время расследования. Логика проста: преступление тяжкое, мужчина может попытаться сбежать. Тем более, что представляет себе, что именно его ждет: Германов уже был судим за воровство и незаконный оборот оружия, и в общей сложности в местах не столь отдаленных провел лет 7 с небольшим перерывом.

Теперь ему грозит гораздо больше – разумеется, если его вина будет доказана в суде. А пока следствие разбирается, как было дело, думать о своем поведении Германов будет на нарах. Пока что его арестовали до 31 марта.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

«Сидел на подоконнике и молился»: в Москве 20-летний студент спас из пожара двух человек

В Москве три человека спаслись от пожара через окно на девятом этаже (подробности)