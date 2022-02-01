«Две заветные полосочки»: Молодая жена Николаева потрясла его новостью о беременности

Игорь Николаев с женой Юлией Проскуряковой. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Игорь Николаев уже много лет счастлив вместе со своей женой Юлией Проскуряковой. Избранница композитора познакомилась с ним в 24 года, и для нее музыкант всегда был эталоном настоящего мужчины - галантного, внимательного и заботливого. Николаев долго ухаживал за Проскуряковой, прежде чем они решились на серьезный шаг и стали жить вместе. Правда, поначалу не все в их семейной жизни складывалось так, как того хотела Юля. Настоящим огорчением для молодой супруги маэстро стало то, что она долго не могла забеременеть. Но когда это все же случилось, радости Николаева не было предела. По словам Проскуряковой, они с мужем были потрясены новостью о том, что станут родителями. Ведь у них не получалось завести ребенка целых десять лет.

- Наверное, если бы не повышенное внимание к этому вопросу посторонних людей, не их бесконечные расспросы, мы с Игорем не нервничали бы и ребенок, скорее всего, родился бы раньше. А мы задергались: почему не наступает беременность, ведь оба здоровы! - рассказала Проскурякова.

Супруги даже обратились за помощью к медикам. Врачи же просто советовали им расслабиться и не форсировать события, ведь и у Игоря, и у Юлии все было нормально. В один момент они действительно «отпустили» ситуацию – и именно тогда-то все и случилось.

- Однажды, когда Игорь уехал на длительные гастроли, мы с мамой на десять дней отправились в путешествие - Прага, Германия, Австрия, - приводит слова Юлии «Телепрограмма». - В Чехии нас навестил Игорь. Прилетел буквально на одну ночь. Возвращаюсь в Москву и не понимаю, что со мной происходит. Самочувствие странное. Мама говорит: «Акклиматизация, не переживай». Сдаю анализ крови — уровень гормонов повышен, и врач предположил беременность. Но не точно: «через недельку сдайте анализ повторно». Как я эти семь дней прожила, не знаю. При этом ни с кем не поделишься: зачем давать близким напрасную надежду. Я почему-то была уверена, что это ошибка. Но через неделю тест оказался положительным, я увидела две заветные полосочки…

Супруги обожают свою дочку Веронику. Фото: Инстаграм.

Когда Юля сообщила Игорю, что она беременна, он был на седьмом небе от счастья. У Николаева уже была старшая дочь Юля, родившаяся в первом браке композитора. Игорь стал отцом очень рано, в 17 лет, и, конечно, в силу возраста не мог насладиться всем счастьем отцовства. Зато в этот раз все было совсем по-другому.

- Мы с Игорем так обрадовались, что эта радость стала настоящим потрясением. Долгое время вообще никому не говорили, боялись спугнуть счастье. Десять лет ожидания! – рассказала Проскурякова.

Их дочь Вероника появилась на свет 8 октября 2015 года. Николаев души не чает в малышке и наслаждается всеми радостями позднего отцовства. Он с удовольствием ходит с дочкой на прогулки, детские праздники, рассказывает поклонникам в Инстаграме о ее маленьких победах и семейных радостях.

- Когда Игорь приехал к нам и взглянул на Нику, он сиял от счастья. Взял ее на руки, а они… затряслись от волнения: «Ой, какая же она кроха!». В первый раз Игорь стал папой совсем юным парнем, в 17 лет. И не смог насладиться отцовством в полной мере. С Никой, конечно, все иначе, - говорит супруга музыканта.