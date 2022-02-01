Кость в горле России: почему примирение Москвы и Вашингтона станет катастрофой для Прибалтики

Литва, Латвия и Эстония стали «форпоста Запада на границе с российским агрессором». Фото: Shutterstock

Итогом разыгравшихся геополитических, военных и пропагандистских страстей в связи с предложениями России Западу о гарантиях безопасности станет радикальная перестройка нынешнего миропорядка. Как именно будет выглядеть новая архитектура глобальной безопасности - вопрос открытый. Тем более, что избежать реального локального конфликта, который раскроет силы и возможности сторон, может, и не удастся.

Можно прикинуть, как грядущая перегруппировка в отношениях Восток-Запад может сказаться на региональном уровне. Региональные игроки - возьмем, например, страны Прибалтики - в международной политике выполняют роль инструмента для обеспечения интересов США. То есть их функция - «быть костью в глотке России», по выражению главы аналитической компании Stratfor Джорджа Фридмана, - востребована и хорошо оплачивается лишь тогда, когда у американцев есть в этом потребность. А если она, к ужасу русофобских националистических элит Прибалтики, перестанет быть актуальной в случае сделки Москвы и Вашингтона?

Финляндию им не догнать никогда

Но чтобы рассмотреть такой сценарий, есть смысл напомнить, как Литва, Латвия и Эстония пришли к нынешнему своему статусу «форпоста Запада на границе с российским агрессором»? Что могло бы быть с прибалтами в прошлом, если бы они не выбрали вражду с Россией? Разобраться в этом «КП» попробовала с помощью политолога Александра Носовича.

Политолог Александр Носович. Фото: с личной страницы в facebook

- Единственной альтернативой конфронтационному сценарию была так называемая «финляндизация», то есть следование модели Финляндия в отношениях с Западом и Москвой после Второй мировой войны. Послевоенная Финляндия в целом интегрировалась в западный мир, однако не вступила в НАТО, стала нейтральной страной. Она превратилась в своеобразный «геополитический мост» между восточным и западным блоками. Прибалтам после 1991 года предлагали, по сути, ту же модель – стать посредниками в процессе интеграции России с Западом и заработать на этом, получив западные институты (рыночные, прежде всего) и сохранив российские ресурсы.

Никакого третьего сценария, кроме конфронтации с Россией и добрососедских отношений с ней, для Прибалтики не было, подчеркнул Носович.

- Байки местных политиков о том, что Россия стремится вернуть их страны как свою бывшую имперскую окраину в свой состав – плод болезненных фантазий и мания величия. Для России нейтральные Литва, Латвия и Эстония, способствующие ее интеграции на Запад, как минимум до «Мюнхенской речи» президента Путина в 2007 году, было стратегическим предпочтением. Не предполагалось присоединения этих стран к интеграционным проектам России на постсоветском пространстве, было понимание, что Прибалтика для нее – отрезанный ломоть, и она ей, в общем-то, не нужна. Единственное, что создает этим странам значимость в глазах Москвы – это их членство в НАТО, которое несет угрозу военной безопасности. Россия была готова дорого заплатить прибалтам за то, чтобы они оставались нейтралами. В таком случае Эстония, Латвия и Литва в самом деле могли бы повторить путь послевоенной Финляндии. Но их политики выбрали (и в США этот выбор утвердили) стратегию конфронтации. Поэтому спустя 30 лет после «восстановления независимости» страны Прибалтики по своему материальному достатку – далеко не Финляндия.

Обреченные проиграть

- Что будет с прибалтами, если Россия, не договорившись с Западом, вступит с ним в открытое и предельно жесткое противостояние?

- В таком случае прифронтовые государства в приграничье России и НАТО станут главными жертвами противостояния. Это понимают и на Западе: термин frontline state – прифронтовое государство – из американской военной и политической аналитики. Кто бы ни выиграл в силовом противостоянии Запада и России, прибалтийские страны в нем проиграют. В плане членства в НАТО прибалты вроде тоже «Запад», однако понятно, что, говоря о силовом столкновении с ним, мы имеем в виду США, которые находятся за океаном и для которых ставки в сценарии локального военного конфликта с Россией в Восточной Европе невелики. Иное дело – страны Прибалтики: если локальное столкновение случится на их территории, то вне зависимости от того, победит в нем НАТО или проиграет, их территория будет разрушена мощью современного оружия.

А если все-таки договоримся…

- Каким может быть будущее прибалтов, если США все же примут в том или ином виде наши предложения по безопасности и нынешняя напряженность ослабнет?

- Российские предложения по безопасности нужно понимать предельно широко. Не говоря уже о том, что на Западе эти предложения пытаются опошлить темой «российского вторжения на Украину», в отношении Прибалтики речь тоже идет о нечто большем, чем гарантированное в письменном виде неразмещение ракет НАТО на ее территории. Речь об изменении стратегических основ отношений США и России. Сегодня эти основы состоят в том, что США «победили в холодной войне», и вся Европа до российской границы в силу этого – их законный геополитический трофей, который они охраняют от увеличения российского присутствия с помощью политики «сдерживания». Ее ключевым элементом является существование на западной границе России «санитарного кордона» - цепочки русофобских режимов Балтики и Черного моря, которые проводят во внешней политике непримиримую антироссийскую политику.

Без внешней поддержки и заказа на антироссийскую деятельность из США эти режимы не воспроизводимы, продолжает Александр Носович.

- Что на Украине, что в странах Прибалтики. Их внутренняя ресурсная база слишком слаба. В том числе – в плане общественной поддержки. Например, в Литве политику правящей партии консерваторов поддерживают 10% населения, а рейтинг одобрения главы МИД Литвы, потомственного русофоба Ландсбергиса – 3%. Обычные литовцы – нормальные вменяемые люди, и они видят: внешняя политика их страны является горячечным бредом и чистым безумием. Литва от этой политики только теряет, а ее МИД тем временем отчитывается, что решил наперекор здравому смыслу перекрыть транзит белорусских калийных удобрений, в результате чего тысячи литовцев в порту Клайпеды и на железной дороге потеряют работу, зато союзный России «режим Лукашенко» будет наказан…

Понятно же, что это ахинея. Однако литовская власть много лет занимается такой ахинеей и держится, потому что ее энтузиазм подпитывается извне в целях «сдерживания» России. Если основы политики США в Европе будут пересмотрены, прибалтийским политикам придется включать голову, потому что рассчитывать в плане выживания они смогут только на себя, а государственным интересам Эстонии, Латвии и Литвы объективно отвечают нормальные, прагматичные отношения с соседней Россией. «Геополитическими мостами» они уже не станут (потому что России больше не нужны) и до материальных высот нейтральных скандинавов так и не вознесутся. Но и угроза физического уничтожения их территории в результате столкновения России и НАТО в Прибалтике над ними больше висеть не будет, - говорит эксперт.

Конец «русофобской ренте»?

Подведем итог. Получать «русофобскую ренту» прибалты могут только в условиях вражды России и США (на которые ориентируется весь Запад). Их прием в НАТО был частью созданного американцами механизма воспроизводства и обострения конфронтации с Россией. Чем вражда жестче, тем для прибалтов лучше, потому что цена на их русофобию выше. Поэтому возможные договоренности Москвы и Вашингтона, способные обнулить псевдостратегическую важность Прибалтики для «защиты свободного мира» - для них полный крах. Новый миропорядок, в котором у них отнимут роль «копья», сущий кошмар. И биться они против него будут до последнего.

Одно утешает: если тектонические сдвиги в политике безопасности все же произойдут, то прибалтов никто не спросит. А их возражения никто не услышит. И у них появится, наконец, возможность адекватной самооценки. Правда, есть сомнения, что они ею воспользуются.

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