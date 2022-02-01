Пожарных дел мастер: Что известно о москвиче, который едва не спалил жилую многоэтажку в Чертаново

Теперь поджигателя Сергея Германова (на фото) ждет новое судебное расследование и новые суды. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Роман Сергея и Анастасии закончился пламенным разрывом. Пламенным во всех смыслах. Влюбленные жили в одном доме, в одном подъезде, только Анастасия на 9 этаже, а Сергей – на 7. Со временем 33-летняя девушка перебралась жить к мужчине, но в январе парочка рассорилась, Анастасия ушла, а 42-летний Сергей разработал план мести.

Огненная ловушка

- Днем 29 января кто-то выбил дверь в наш «карман», в целом, это было несложно – дверь стояла старая, деревянная. Но кому это надо? – недоумевали жильцы.

Меньше чем через час им пришлось спасаться из горящего дома. Огонь отрезал выход через дверь, быстро распространился по квартире Кадры того, как двое молодых людей вылезают через окно пылающей квартиры на 9 этаже, облетели все соцсети.

- Мы оба повисли на прямых руках и начали стучать ногами по окну 8-го этажа, и вдруг нам открыли окно. Снизу моего друга Тимура за ноги принимал мужчина, а руками он держался за меня. Тимура спустили, далее он и мужчина схватил за ноги меня, я отпустил руки, и вдвоем с Тимуром они резко потянули меня к себе, - рассказывал корреспонденту kp.ru чудом спасшийся Адель Ахметзянов.

В общей сложности из горящего подъезда эвакуировали 12 человек, в том числе одного ребенка. В больницу с ожогами попали двое. По иронии судьбы Анастасия не пострадала – ее там вообще не было. Хозяин квартиры, Алексей, сдал две комнаты студентам – Тимуру и Аделю, в третьей жил сам. Анастасии пришлось искать себе другое место обитания. Но Сергей об этом, видимо, не знал.

Сергей Германов в суде.

Видавший виды

«Для меня он очень хороший человек, какой он был для других - не знаю». «Абсолютно адекватен, не агрессивен», - так говорят о Сергее его знакомые. Однако ни один не заикнулся о его былых «подвигах».

А дело в том, что привычка решать свои проблемы весьма необычными и часто незаконными способами у Сергея есть уже давно.

К примеру, проблемы с деньгами решались обычным воровством – за это в феврале 2010 года Сергей получил чуть больше трех лет колонии. В мае 2013 вышел на свободу, но продержался недолго и в ноябре того же года получил новый срок. На сей раз – 4 года «строгача» за кражу боеприпасов, незаконный оборот оружие и вновь – за воровство.

Отсидев сполна, Сергей, казалось, взялся за ум, но дела сердечные внесли свои коррективы.

Роман Сергея и Анастасии окончился пламенной местью. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Новые приключения Сергея

Теперь мужчину ждет новое судебное расследование и новые суды. Ведь камеры в подъезде зафиксировали тот самый момент, когда Сергей, воспылав праведным (или не очень) гневом, приехал на лифте на 9 этаж, чтобы поджечь дверь квартиры, за которой, по его мнению, скрывалась его «зазнобушка».

Записи с камер уже изъяли следователи – так они узнали, что причиной пожара стало не банальное замыкание электропроводки, а самый настоящий злой умысел.

- Подозреваемый был задержан в результате совместной работы следователей и сотрудников УГРО. На допросе он сообщил следствию, что принес к двери личные вещи бывший сожительницы, поджег их и ушел из подъезда, - рассказали в Главном следственном управлении СК РФ по городу Москве.

Уголовное дело уже возбудили по весьма серьезной статье - покушение на убийство двух и более лиц, так что, если вину Сергея в будущем докажут в суде, то ему грозит более 10 лет реального лишения свободы. Особенно с учетом его предыдущих «подвигов».

Суд уже арестовал поджигателя на два месяца.

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