Взлет и падение Саши-Волосатые руки: чем запомнился убийца финалистки «Мисс Россия» Ксении Сапожковой

Александр Попова обвиняют в убийстве своей жены. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Замначальника отдела по договорной работе Московского метрополитена Александр Попов, сознавшийся в убийстве своей жены Ксении в девичестве Сапожковой – «Мисс Кузбасс-2010», для земляков - личность довольно… яркая, скажем так.

Апофеоз

Кто-то из жителей Кузбасса, где Попов вырос, встал на ноги и начал управленческую карьеру, даже скажет, что от него вполне можно было ожидать чего-нибудь противозаконного: например, участия в коррупционных скандалах. Другие, кому довелось сталкиваться с Александром Поповым «по работе», отзываются о нем, как о человеке культурном, вежливом и запоминающемся. Но такого кошмара, который он «заварил», даже в самых смелых фантазиях не нафантазируется. Убил в пылу ссоры ударом по голове 30-летнюю супругу, потом расчленил ее тело, рассовал по мешкам, вывез и утопил в Десне. А после, как ни в чем не бывало почти полгода делал вид, что Ксения жива, время от времени размещая от ее имени посты в соцсетях.

Сейчас Попов находится под стражей: решением суда его арестовали на два месяца. Напомним, что он сам пришел в полицию и заявил о пропаже жены, которая, по выдуманной Поповым легенде, уехала в Дубай и не вернулась.

Так бесславно закончилась карьера молодого кемеровского управленца, приехавшего покорять Москву.

С кресла в кресло

Вполне мягкое и удобное чиновничье кресло Александр Попов занял в 2012 году, получив назначение на должность главы Центрального района Новокузнецка и замглавы города. Народ недоумевал: как можно доверить управлять самым крупным районом в городе такому молодому «пацану». Попову на тот момент было всего 27 лет! При этом опыт управленческой работы у него какой-никакой, но имелся. До назначения, с 24 лет он руководил отделом содействия малому и среднему предпринимательству управления промышленности и развития предпринимательства администрации.

В связи с чем молодой да ранний паренек так быстро пошел в году? - задавались вопросом мирные граждане. И, ведь, почти сразу после института. А потом вспомнили, что отец молодого чиновника – не просто так, а директор местной управляющей компании «Новый город» Виктор Попов. И все срослось. К слову, оба Поповых в свое время фигурировали в кузбасских СМИ в связи с коммунальными войнами и в скандалах о разделе влияния между УК, ознаменовавшемся и нападением на человека, и недвусмысленными угрозами.

Песочили имя Александра и непосредственно в связи с его работой главой района. На Кузбассе еще помнят тот скандал, когда и.о. мэра Новокузнецка Сергей Кузнецов, инспектируя город, дал молодому чиновнику «на орехи» за плохое благоустройство, удивившись, куда подевались выделенные «на красоту» 130 миллионов рублей.

На все руки мастер

Вспоминают Попова на родине и как активного борца с киосками, уродующими лицо Новокузнецка, но защитником при этом малого бизнеса. Местные СМИ писали, как заявления молодого управленца, ратующего на словах за льготы и всяческую поддержку предпринимателям, расходились с делом. Журналисты даже ссылались на свидетельства самих предпринимателей, жалующихся на поборы со стороны властей.

Александр Попов рулил районом три года, а в 2015-ом был отправлен в отставку. По слухам, из-за того, что не смог обеспечить на вверенной ему территории достойную явку во время губернаторских выборов.

Но долго без работы Попов, получивший в народе кличку Саша-Волосатые руки, не сидел: уже через два месяца она «всплыл» в новой ипостаси, как руководитель МБУ «Комбинат питания», кормившего все образовательные учреждения Новокузнецка. Правда, кормившего в ту пору, по отзывам родителей школьников, неважно и по завышенным ценам.

Это был непростой для Попова период, ознаменовавшийся подозрениями финансового толка и завершившийся уже через девять месяцев. Тогда, после серьезной ревизии, Александра Попова отстранили и от этой должности. С тех пор свои управленческо-чиновничьи устремления он переключил с родного Кузбасса на Москву и спустя некоторое время «всплыл» в качестве заместителя руководителя одного из отделов столичной подземки. По слухам, протекцию Александру Попову мог составить племянник мэра Москвы и кемеровчанин Антон Собянин. А еще поговаривают, что Сашу-Волосатые руки в этом году ждало новое интересное назначение. Но не судьба.