Правительство Архангельской области отдало свои машины врачам для поездок к больным

Губернатор Александр Цыбульский распорядился передать медикам 21 автомобиль из автопарка регионального правительства. Фото предоставлено пресс-службой правительства Архангельской области.

Врачи в Архангельской области с 1 февраля ездят на вызовы к пациентам не на привычных машинах. Губернатор Александр Цыбульский распорядился передать медикам 21 автомобиль из автопарка регионального правительства. Ведомственные машины поступили в распоряжение поликлиник Архангельска и Северодвинска. Медики используют их для визитов к больным, в том числе и к пациентам с коронавирусной инфекцией.

Решение помочь врачам автомобилями глава области принял накануне, во время совещания регионального правительства по борьбе с коронавирусом. Руководитель архангельского минздрава Александр Герштанский пожаловался губернатору на нехватку автотранспорта в поликлиниках. Из-за роста заболеваемости резко возросло число вызовов на дом, и машин сразу стало не хватать. В ответ Александр Цыбульский распорядился выделить для участковых врачей машины из правительственного автопарка.

- В сложившейся ситуации для помощи врачам необходимо использовать все имеющиеся возможности, – подчеркнул губернатор.

Четырнадцать автомобилей теперь колесят по вызовам пациентов в Архангельске, еще семь – в Северодвинске. По словам главврача Архангельской городской поликлиники №1 Анастасии Фоминой, ведомственные машины будут использоваться для выезда на дом к больным в течение двух недель. Но в зависимости от ситуации с заболеваемостью этот срок может быть продлен. В распоряжение поликлиники №1 передали 5 автомобилей.

Четырнадцать автомобилей теперь колесят по вызовам пациентов в Архангельске, еще семь – в Северодвинске. Фото предоставлено пресс-службой правительства Архангельской области.

- На сегодняшний день в амбулаторном звене проходят лечение от коронавируса более 1500 наших пациентов, – рассказала Анастасия Фомина. – У большинства заболевание протекает в легкой форме, поэтому госпитализация не требуется. Но нагрузка на врачей сейчас просто колоссальная. И выделенные машины из гаража правительства области – большая помощь для медперсонала. Эти автомобили определены нами на вызовы как к пациентам, у которых наблюдаются характерные симптомы ОРЗ, так и к тем, у кого уже подтвержден коронавирус и кому оказывается помощь на дому.

Врачи Архангельской городской клинической поликлиники №2 тоже рады дополнительному транспорту. Поликлиника обслуживает 56 тысяч человек и, по словам медиков, за последние недели объем вызовов на дом увеличился в три раза.

- В день поступает по 300 – 400 вызовов, – говорит заведующая отделением общеврачебной семейной практики №2 Архангельской городской клинической поликлиники №2 Мария Литвикова. – Естественно, нам нужен транспорт, потому что ходить пешком при таком количестве вызовов и в данных погодных условиях очень сложно.

Новая волна коронавируса, спровоцированная штаммом «омикрон», заставила мобилизовать все силы регионального здравоохранения. Как рассказал губернатор Александр Цыбульский, в регионе почти в три раза увеличили тестирование на COVID-19.

- В течение последней недели мы наблюдаем существенный рост числа заболевших. 30 января этот показатель впервые превысил две тысячи человек, – отметил глава Архангельской области. – Вместе с тем мы значительно увеличили охват тестированием – в настоящее время делаем больше восьми тысяч тестов в сутки, что дает возможность выявлять большее число заболевших и оперативно принимать меры.

Дополнительные экспресс-тесты выдаются врачам районных служб «скорой помощи». Эта мера помогает оперативно, уже во время вызовов на дом, выявлять у больных коронавирус и обеспечивать пациентов лекарствами, сократив число посещений. Высвободившееся время врачи посвящают другим нуждающимся в помощи больным. Глава региона поручил в течение недели рассмотреть возможность открытия специальных мобильных пунктов, где люди с признаками ОРВИ могли бы оперативно сделать экспресс-тест на коронавирус.

- Это поможет разгрузить поликлиники, снизить концентрацию людей в них, – отметил Александр Цыбульский. – В таких пунктах могут работать врачи или студенты, которые прошли обучение. И если тест окажется положительным, они выдадут лекарства пациенту и данные о нем внесут в реестр.

В помощь врачам поликлиник привлекаются дополнительные силы: в терапевтических отделениях сейчас трудятся и специалисты узкой специализации. Кроме того, к работе привлекли ординаторов и студентов шестого курса Северного государственного медицинского университета. Около 50 человек прошли 36-часовой курс по работе с больными коронавирусной инфекцией. Студенты СГМУ также работают в колл-центре горячей линии «122», куда обращаются люди с признаками ОРВИ.