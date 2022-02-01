Барановская после скандального разоблачения любовной связи с Лепсом сделала признание о свадьбе Фото: Иван МАКЕЕВ

Имя Юлии Барановской в последнее время у всех на устах. А все потому, что бывшую избранницу Андрея Аршавина уличили в любовной связи с Григорием Лепсом. Скандальное заявление о том, что певец близок с телеведущей, сделала на днях Ксения Собчак. Многодетная мама и артист не раз появлялись на одних и тех же вечеринках. После стремительного развода со второй женой Анной Шаплыковой сам артист свою личную жизнь никак не комментирует. А вот Юля оказалась более словоохотливой.

Юлия Барановская не раз признавалась, что никогда не была замужем. С Андреем Аршавиным она прожила девять лет. Родив троих детей, так и не дождалась предложения руки и сердца. Футболист бросил беременную Юлю ради красавицы Алисы Казьминой.

В недавнем эфире вечернего шоу Барановская решилась на откровенное признание. «Я, к сожалению, никогда не была в ЗАГСе в качестве невесты. У меня никогда не было такого радостного события, но я посетила огромное количество свадеб друзей", - отметила теледива. К слову, после слухов про отношения Юли с Григорием Лепсом для многих поклонников ее слова могут прозвучать неоднозначно.

Она также вспомнила о свадьбе Владислава Радимова и Татьяны Булановой. "Когда они женились, то Буланова подкидывала букет невесты. Но, зная Танин характер, знаете, что случилось? Он застрял на люстре и никому не достался", - вспомнила Юлия в эфире "Русского Радио".

Стоит отметить, что в настоящее время поклонники буквально атакуют соцсети Барановской. Многие хотят знать подробности ее романа с Григорием Лепсом. О том, что брак певца рухнул из-за Юли, первой сообщила певица Милена Дейнега.

А позже Ксения Собчак заявив на всю Россию о том, что Юлия является любовницей Григория. Супруга Константина Богомолова по секрету громко шепнула на ушко Ивану Урганту о том, что артист коротает время с бывшей избранницей Аршавина.