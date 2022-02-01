В Тульской области в 2022 году капитально отремонтируют 10 поликлиник и больниц

Губернатор Алексей Дюмин подчеркнул: врачи должны принимать пациентов в комфортных условиях. И программа модернизации первичного звена здравоохранения им в этом поможет. Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

В Тульской области по программе модернизации первичного звена в 2022 году будут капитально отремонтированы 10 учреждений здравоохранения, в том числе семь городских и районных поликлиник. Программа стартовала в регионе в начале 2021 года, ее реализация рассчитана на пять лет. До 2025 года на ремонт и оснащение медучреждений новым оборудованием будет направлено почти 7,5 миллиардов рублей. Итоги прошлого года и задачи нынешнего региональные власти обсудили на совещании под председательством губернатора Алексея Дюмина.

Глава региона напомнил, что самая большая нагрузка в сфере здравоохранения всегда ложится именно на первичное звено - поликлиники, амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы). Особенно это актуально сейчас, во время пандемии коронавируса, когда работы у медиков заметно прибавилось.

- Важно, чтобы жители области могли получать помощь в комфортных условиях, проходить обследования на современном оборудовании. Именно для этого реализуется программа модернизации первичного звена, – подчеркнул Алексей Дюмин.

По словам губернатора, благодаря поддержке федерального центра программа модернизации реализуется строго по графику. В Тульской области капитально ремонтируются поликлиники и больницы, строятся ФАПы, закупается новое медицинское оборудование. В 2021 году в регионе реконструировали 15 учреждений здравоохранения. В феврале этого года в Туле завершится ремонт в поликлиниках городской клинической больницы скорой медицинской помощи имени Ваныкина и городской больницы №9. В конце марта строители обещают сдать после капитального ремонта женскую консультацию в Туле и поликлинику в Киреевском районе. Кроме того, в 13 муниципалитетах региона в прошлом году установили 32 модульных фельдшерско-акушерских пункта. Для учреждений здравоохранения приобрели 148 автомобилей и 121 единицу медицинской техники.

В этом году работа по программе будет продолжена. До конца 2022 года капитальный ремонт проведут в зданиях десяти медучреждений Тулы, Новомосковска, Алексина, Ефремова, Одоева, Узловского и Воловского районов. Еще в 17 муниципалитетах Тульской области появятся 34 модульных ФАПа и два офиса врачей общей практики. Для нужд здравоохранения закупят 91 автомобиль и 140 единиц оборудования.

По словам представителей регионального Минздрава, фельдшерско-акушерские пункты в районах полностью обеспечены сотрудниками. Губернатор Алексей Дюмин подчеркнул: важно обеспечить медиков жильем. Глава Тульской области поручил правительству региона ускорить реализацию программы «Земский доктор».