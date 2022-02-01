74-летняя София Ротару подхватила омикрон

Певица София Ротару. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Коварная бацилла добралась и до знаменитой «хуторянки».

София Ротару пожаловалась поклонникам, что и ее не миновала опасная болезнь.

- Дорогие друзья и близкие мне люди! Вот и до меня добрался Омикрон…-написала в соцсетях 74-летняя София Ротару.-

Две недели бессонных ночей и борьбы за здоровье. Коронавирус побежден, но не без осложнений. Ситуация благодаря замечательным врачам и медсестрам под контролем, но нужно еще время и силы…

Спасибо Семье и всем, кто рядом со мной!

Берегите себя и своих близких!

Будьте здоровы!

Ваша София Ротару, - обратилась к поклонникам артистка.

Напомним: в последнее время в соцсетях ходили слухи, что у Софии Ротару серьёзные проблемы со здоровьем. Эти разговоры возникли в связи с видео с выступления «хуторянки», где видно, как сильно у Софии Михайловны сильно дрожат руки.

- Никакой болезни Паркинсона у Ротару нет. Она здорова, просто перед каждым выступлением трясётся, как ребёнок,-объяснил kp.ru директор артистки Сергей Лавров.